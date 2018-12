Master Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze umane della Mediterranea

Condividi

Il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze umane, prof. Massimiliano Ferrara, il direttore scientifico dei master, prof. Francesco Manganaro, la dottoressa Natalina Cappello, dirigente INPS e l’assessore del Comune di Reggio Calabria, dottoressa Anna Nucera, hanno presentato oggi in conferenza stampa l’offerta di Alta Formazione del Dipartimento in collaborazione di INPS.

Ventotto edizioni in dieci anni di attività formativa professionalizzante, circa quattrocento partecipanti provenienti da diverse Regioni, oltre 600 docenti e professionisti coinvolti nell’attività didattica, quattrocentomila euro di borse di studio erogate dall’INPS ogni anno nell’ultimo biennio sono alcuni dei numeri che spiegano il successo dei Master di secondo livello organizzati dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane della Mediterranea. Un’offerta formativa unica nelle Università del Mezzogiorno; un’opportunità per tanti giovani laureati e per chi vuole migliorare la propria qualificazione professionale; un percorso di welfare generativo, premiato dalle borse di studio dell’INPS ottenute – unico Dipartimento in Calabria – a seguito di una selezione nazionale. Un’attività formativa che ha conseguito il prestigioso traguardo della certificazione ISO 9001 per la qualità della progettazione. Un impegno decennale riproposto quest’anno dal Direttore del Dipartimento prof. Ferrara e dal responsabile scientifico dei Master prof. Manganaro.

La continuità dei Master ha consentito di coinvolgere docenti e professionisti esterni, migliorando di continuo la qualità dei percorsi formativi ed adattandoli alle nuove esigenze del mondo del lavoro. Ne è testimonianza l’evoluzione dei Master avvenuta in questo decennio. Iniziati come Master di diritto si sono evoluti acquisendo competenze specifiche di settori diversi. E così il Master Management degli enti localiapprofondisce gli aspetti manageriali della gestione degli enti locali e delle società partecipate. Aspetti del tutto innovativi anche nel Master Risk management il cui percorso formativo analizza i vari profili del rischio, da quello assicurativo a quello ambientale, da quello strutturale fino a quello degli investimenti finanziari.

Il Master Management e diritto dello sport fornisce capacità manageriali per la gestione delle società sportive o per realizzare attività professionali di procuratore sportivo. Diritto privato europeo ha un respiro internazionale ed ospita docenti di ogni parte del mondo, confrontando sistemi giuridici e facendo conoscere istituzioni sovranazionali, anche attraverso visite organizzate alle istituzioni pubbliche europee.

La novità di quest’anno è il Master sull’economia civile per il management delle imprese sociali, cooperative e non profit, realizzato d’intesa con la Scuola di economia civile, che raccoglie i più noti economisti del settore (Zamagni, Bruni, Becchetti, Ruffini, Pelligra, Smerilli): lo scopo è quello di verificare se e come sia possibile una economia diversa da quella speculativa che ha portato alle attuali crisi economiche.

La qualità dei percorsi formativi ha consentito di coinvolgere enti pubblici ed imprese, presso cui vengono svolti gli stages professionali. Tra i soggetti partner la Città Metropolitana, molti Comuni tra cui quello di Reggio Calabria, Confindustria e molti imprenditori locali, Calabria Lavoro, Fincalabra, gli Ordini professionali dei Medici, degli Avvocati e dei Commercialisti e revisori contabili, la Scuola di Alta formazione dei Dottori commercialisti, il CONI, l’ISMED. I Master sono stati così occasione di incontro tra mondo della formazione e mondo del lavoro, con esiti positivi quanto alle occasione di lavoro.

Oltre ai Master organizzati con INPS, il Dipartimento attiva anche i Master Management politico: Diritto, criminologia e sistema penitenziario; Diritto delle relazioni affettive e familiari.

Iscrizioni entro fine gennaio 2019