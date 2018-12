Luciano Zadro & Paolo Viscardi Jazz Trio al Room 21 di Soverato

Condividi

Al Room 21 Speakeasy, cocktail bar dall’atmosfera raffinata e ricercata situato nel cuore di Soverato, ancora un altro eccezionale appuntamento con la musica Jazz di qualità. Venerdì 14 Dicembre alle ore 22:00 salirà sul “palco” il chitarrista di fama internazionale Luciano Zadro, accompagnato dal Jazz Trio capitanato da Paolo Viscardi (chitarra), con Domenico Ettore (contrabbasso) e Pino Giancotti (batteria).

Luciano Zadro, docente prestigioso e prezioso turnista, può vantare collaborazioni con numerosi grandi jazzisti italiani e americani. Dopo aver conseguito il diploma di “Jazz Master” con il maestro Filippo Daccò, presso il Centro Didattico Musicale di Milano, dall’anno 1987 al 1994 frequenta corsi accademici con i più qualificati musicisti di fama internazionale: Mike Stern, Joe Diorio, Mick Goodrick, John Scofield, Pat Martino, Pat Metheny, Jim Hall, Scott Henderson. Si esibisce nei principali jazz club di tutta Italia ed all’estero (Inghilterra e Spagna). Presente nei principali “jazz club” dell’Italia Settentrionale, ha partecipato ad “Umbria Jazz 2000” ed inoltre a numerose trasmissioni televisive su varie reti Rai e Mediaset: “Improvvisando”, “Festivalbar”, “Domenica In”, “Mare contro Mare”. Ha realizzato diversi album di musica leggera tra cui “Disco Caribe” e “Summer by Bravo”. Ha suonato anche con il percussionista Luis Agudo, in quartetto acustico, a “Varese Festival Jazz Settembre 2002”. Suona in diversi contesti di jazz italiano affiancando nomi illustri come Tullio De Piscopo, Massimo Moriconi, Alberto Buzzi, Stefano Bagnoli, Laura Fedele, Ellade Bandini, Danilo Rea etc. È stato per quindici anni titolare dei corsi di chitarra moderna presso il Centro Didattico Musicale (uno dei più affermati e storici centri di formazione di musica moderna e jazz) in collaborazione con il Maestro Filippo Daccò. Ha realizzato un album in collaborazione con Eric Marienthal e Alex Acuña; ha collaborato, inoltre, con Massimo Moriconi alla realizzazione di un metodo didattico per il basso. L’ultima recensione discografica è stata nel lavoro di Massimo Moriconi “D’Improvviso” in cui hanno partecipato artisti del calibro di Mina, Phil Woods, Erik Mariental, Danilo Rea, Ellade Bandini. Ha collaborato con Gianni Basso, Stefano Bagnoli, Marco Conti, Diego Mascheroa, Max de Aloe, Gianni Coscia, Marco Detto, Franco Ambrosetti, Dino Piana. Sempre nel 2005 ha tenuto seminari di improvvisazione e strumento presso il Conservatorio di Musica di Lugano. Collabora con Danilo Rossi (Prima Viola della Scala di Milano) all’interno del progetto “Music Train Quintet”.

Paolo Viscardi, chitarrista di origine calabrese, ha collaborato con musicisti di fama internazionale come Baba Sissoko, Ennio Morricone, Mariella Nava, Salvatore Russo, Lighea, Gatto Panceri, Daniele Comoglio ed altri. È impegnato con il suo progetto di musica gypsy jazz nello stile di Django Reinhardt e come insegnante di Chitarra Jazz presso l’accademia musicale “Groove Music Academy” e presso l'”Istituto Superiore di Studi Musicali Tchaikovsky” di Nocera Terinese. Chitarrista della TJOrchestra, è autore del libro: Parutazione Melodiche “approccio all’improvvisazione”Imperdibile dunque l’occasione prestigiosa di ascoltare un celebre artista della scena jazz, sorseggiando cocktail originali, distillati, vini e birre di assoluta qualità accompagnati da succulenti piatti frutto di una continua ricerca e selezione di prodotti.

L’ingresso al concerto è gratuito, vivamente consigliata la prenotazione