Locri (RC)- Artisti uniti per l’associazione “Angela Serra”

Un grande concerto con gli straordinari artisti della Locride a favore dell’associazione “Angela Serra – sezione Locride” per la ricerca e per la tutela della salute nel nostro territorio.

Domenica 16 dicembre, nella splendida cornice del “Locri on Ice”, in Piazza Martiri, andrà in scena “Artisti Uniti per la ricerca”, evento di beneficenza presentato stamane in conferenza stampa al Comune di Locri.

Il concerto, la cui apertura del botteghino è prevista per le ore 19, con inizio del live alle 20.30, vedrà la partecipazione di Mimmo Cavallaro, Mario Muscolo, Paolo Sofia, Gigi Talotta, Nino Tarzia, Manuela Cricelli, Peppe Platani, Vincenzo Tropepe, Vincenzo Oppedisano, Gabriele Albanese, Andrea Simonetta, Salvatore Gullace ed Enzo De Liguoro, riuniti da Calabria Sona nella realizzazione del singolo “Ora c’è”, realizzato appositamente per l’evento e che è già possibile ascoltare su YouTube e acquistare su tutti i portali di musica digitale.

Per la prima volta nella Locride un grande progetto di beneficenza che vuole ricalcare la formula di successo sperimentata da progetti come USA for Africa o il Live Aid, permetterà all’Associazione Angela Serra di reinvestire la cifra raccolta in servizi o l’acquisto di macchinari per la ricerca nel nostro territorio.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco Giovanni Calabrese, il vicesindaco Raffaele Sainato, l’assessore ai Grandi eventi Giuseppe Fontana, il responsabile comunicazione dell’associazione “Angela Serra” Carmelo Scarfò, i musicisti Mimmo Cavallaro, Manuela Cricelli, Mario Muscolo e la presentatrice della serata Maria Teresa D’Agostino. Tutti hanno sottolineato l’importanza e la bellezza della solidarietà e dell’impegno, e come “Locri on Ice”, punto di riferimento ormai consolidato da anni per tutto il comprensorio, anche per questa serata di beneficenza rappresenti il luogo ideale della condivisione all’insegna dell’arte.