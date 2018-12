Lamezia Terme – Waiting Christmas aperitivo solidale della Vigilia di Natale

Condividi

Waiting Christmas, un’unica grande festa. Questo il nome della manifestazione in programma per le 12 di dopodomani, 24 dicembre.

In alcuni locali di piazza Stocco l’aperitivo sarà occasione per far festa con spettacoli di vario genere e concerti. Le attività di ristorazione promotrici dell’evento sono: Kubic lounge bar, I tre bicchieri, Osteria degli artisti, Piccolo-bottega culinaria.

Tra gli artisti che si esibiranno: Francesco Molinaro Dj, Les femmes passantes, Andrea Bressi ed i Giamberiani. Ci saranno anche tanti artisti di strada che daranno vita e colore al cuore della città.

Parte dell’incasso della manifestazione sarà devoluto alle associazioni di volontariato che si occupano di malati e disabili e che lottano per i diritti delle persone più deboli (donne, minori, anziani) e anche per gli animali.

Tra le associazioni che hanno aderito ci sono Lucky Friends, Nasi rossi a domicilio, Ara Donne Insieme, Open Space. Appuntamento, dunque, il 24 dicembre a mezzogiorno per aspettare Natale in allegria e per dare un aiuto concreto a chi si occupa degli ‘anelli deboli’ della nostra società.