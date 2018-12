Lamezia Terme – Il 21 dicembre inaugurazione “Giardino dei Pensieri Ritrovati”

Condividi

Sarà inaugurato all’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme venerdì 21 dicembre 2018 alle ore 11 il Giardino dei Pensieri Ritrovati area verde del Servizio di Psichiatria, al piano meno uno, con il Direttore facente funzione dr. Michele G. Rossi.

Il Giardino da sempre è stato considerato parte integrante della vita del Servizio di Psichiatria e ha fornito ai pazienti e ai loro familiari un luogo tranquillo e accogliente dove trascorrere le occasioni di incontro e visite durante il periodo di ricovero, soprattutto durante la bella stagione. E’ anche luogo informale di colloqui e conversazioni con gli Operatori dell’Equipe del Servizio, tanto da essere considerato esso stesso strumento terapeutico per l’umanizzazione del trattamento ospedaliero.

A conclusione dei lavori di rimodernamento e messa a norma, il giardino è stato funzionalmente ridisegnato negli spazi di utilizzo con la messa a dimora di piante da fiori e alberi, attrezzato di un’area pavimentata con gazebo ed altri arredi che consentiranno di poterlo fruire in ombra al riparo dal sole o dalla pioggia. Soprattutto è stato pensato come elemento attivo di socializzazione nel delicato momento del ricovero perché offre la possibilità di vivere le giornate in ospedale anche in un ambiente rasserenante quale è un giardino. Il cuore del progetto è un evocativo labirinto in siepi che potrà facilitare, anche attraverso una semplice passeggiata nel verde, il “ritrovare e recuperare i pensieri” che le difficoltà della vita riservano. Un’altra area del verde sarà dedicata ad avviare piccole attività di coltivazione di piante e fiori, un leggero e volontario impegno sotto la supervisione della Direzione e dell’Equipe del Servizio di psichiatria dell’ospedale, in collaborazione con l’Associazione che ha dato la disponibilità a curarne gli aspetti tecnici, e con il Servizio Sociale del Servizio di psichiatria che seguirà la necessaria integrazione tra obiettivi sanitari e sociali.

La cerimonia di inaugurazione accoglierà la benedizione del Giardino da parte di S. E. Mons. Luigi Cantafora Vescovo di Lamezia Terme e saranno presenti, con interventi di saluto e Auguri, il Direttore Generale facente funzioni dell’ASP di Catanzaro dott. Giuseppe Giuliano, il direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dr. Gregorio Corasaniti, il Direttore Sanitario del Presidio Unico Ospedaliero dr. Antonio Gallucci, i Direttori e gli altri Operatori delle Unità operative del Dipartimento di Salute Mentale e dello stesso Ospedale, nonché familiari e pazienti del Servizio e le Associazioni con le quali il Servizio di psichiatria sta avviando una proficua attività di volontariato rivolta ai pazienti durante il ricovero.