“La stella che illuminò il Natale”, spettacolo della scuola Disneyland

Allegra, piacevole, spiritosa, nuova e significativa la recita di Natale dei bambini della Scuola dell’infanzia paritaria Disneyland di Reggio Calabria, che si sono esibiti sul palco del Teatro Metropolitano del Dlf per celebrare anche quest’anno le festività natalizie.

Lo spettacolo dal titolo “La stella che illuminò il Natale” ha coinvolto grandi e piccini in una grande festa all’insegna dell’allegria, del divertimento, delle novità e, allo stesso tempo, delle tradizioni.

In scena la storia di Hally, una piccola stella difettosa che, nonostante sia talvolta derisa e allontanata dagli altri astri, viene scelta dagli angeli della “Paradise Company” per una missione speciale: illuminare la Terra nella notte di Natale. Il personale della Fabbrica delle Stelle, ovvero gli operai, l’ingegnere e il direttore della “Star Corporation”, dove Hally è nata, per farla stare in equilibrio le applicano una lunga coda che la rende ancora più bella e brillante. Tutti, anche le sue compagne stelle che la prendevano in giro, alla fine capiranno che la diversità è un dono che rende unici e originali e che sono l’amore, l’affetto e il rispetto a dover unire l’umanità.

Spazio poi alle scene riservate alla natività: la Sacra Famiglia circondata da re Magi, angeli e stelline hanno concluso nel più emozionante dei modi uno spettacolo che sicuramente lascerà il segno.

“Con la storia di Hally, una stella difettosa ma anche brillante, intelligente e con un compito speciale, abbiamo trattato i temi dell’uguaglianza e della diversità”, spiegano le insegnanti della Scuola Disneyland. “La rappresentazione – aggiungono – ha offerto importanti spunti per riflettere sulla diversità e sul Natale come momento di amore, rispetto, accoglienza e solidarietà. Musiche, dialoghi, coreografie, abiti e scenografie hanno contribuito a rendere magico lo spettacolo”.

“La recita – dichiarano i responsabili della Scuola Disneyland – rientra nel nostro progetto teatro, avviato nella nostra scuola ormai da parecchi anni con un notevole successo ed entusiasmo da parte di bambini e genitori”. “Il nostro spettacolo – spiegano – ha messo in risalto lo spirito del Natale che risiede anche nelle cose semplici. I sorrisi, per esempio, o il senso di meraviglia, come quello che si leggeva negli occhi dei nostri bambini – evidenziano – quando hanno visto salire sul palco il mitico Babbo Natale con tanti doni”. Gioia, stupore e allegria sono solo alcune delle emozioni provate nel corso della serata, alla presenza di una numerosa platea accorsa per assistere allo spettacolo. È stata una grande festa che ha certamente arricchito il patrimonio di cultura e di esperienze dei bambini, avvicinandoli “per gioco” al teatro. Il successo della recita della Paritaria Disneyland, inserita nel programma del teatro Metropolitano nei giorni delle feste di fine anno, conferma che anche i bambini di questa età possono essere protagonisti sul palco meritando l’attenzione della platea, non solo di genitori e parenti.