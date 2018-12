LA PRO LOCO DI AIELLO CALABRO VICINA AGLI LSU-LPU

Condividi

“Come Pro Loco di Aiello Calabro vogliamo esprimere solidarietà e vicinanza agli LSU-LPU che in questi giorni stanno portando avanti una battaglia di dignità” dichiara il presidente della Pro Loco Marco Cino.

“Come Pro Loco, non solo nel comune di Aiello, abbiamo sempre avuto modo di avvalerci della collaborazione di questi lavoratori nell’ambito delle diverse iniziative per la promozione del territorio e il loro contributo è sempre stato importante. Desideriamo ringraziarli per quanto hanno fatto e continuano a fare ed esprimere il massimo sostegno per la vicenda surreale che stanno vivendo. La prosecuzione dell’iter di stabilizzazione è un loro diritto e riportare indietro la loro situazione lavorativa significa mettere in difficoltà i comuni e le comunità che si avvalgono del loro lavoro nonché generare una ricaduta economica negativa sul territorio.

Ci auguriamo e auguriamo loro che dal Governo prendano coscienza della necessità di trovare le coperture economiche e possano tutti passare un sereno Natale” ha concluso Marco Cino.