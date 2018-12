Condividi

Il Presepe Vivente di Cannitello è giunto alla IX edizione e si puo visitare sempre in via Torrente Zagarella a Cannitello di Villa San Giovanni in provincia di Reggio Calabria, nei giorni 26 e 30 dicembre 2018, 1 e 6 gennaio 2019.

In caso di pioggia la giornata sará posticipata al 13 gennaio 2019.