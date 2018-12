ISCRIZIONI APERTE AI PROGRAMMI ESTIVI DI INTERCULTURA

Condividi

Sono aperte le iscrizioni per partecipare allassegnazione di una delle 5 Borse di studio messe a disposizione da A2A Energiefuture per un programma di lingua estivo, della durata di 4 settimane, dell’associazione Intercultura, destinate a studenti residenti o iscritti in una delle scuole dei Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Castroreale, Gualtieri Sicaminò, Merì, Milazzo, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, Rodì Milici, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Spadafora, Terme Vigliatore, Torregrotta, Valdina, Venetico.

Le destinazioni proposte sono pensate su misura per le diverse esigenze formative degli studenti: per chi si sente più propenso a conoscere luoghi lontani, i programmi in Argentina, Cina, Giappone, India, Russia combinano l’incontro con culture diverse alla possibilità di imparare una nuova lingua; per chi invece è più interessato a rafforzare l’inglese, è possibile esplorare i programmi in Regno Unito (Galles), Irlanda (Wexford, Dublino, Cork e Sligo) e Canada. Infine, i programmi in Danimarca, Finlandia e Spagna sono a disposizione per chi vuole un’esperienza di carattere europeo.

I programmi con sistemazione in famiglia:

Argentina corso di spagnolo

Canada corso di inglese

Cina corso di cinese

Finlandia corso di inglese

Giappone corso di giapponese

India corso di inglese

Irlanda (Wexford, Dublino e Cork) corso di inglese

Russia corso di russo

I programmi con sistemazione in residenza scolastica:

Danimarca corso di inglese

Irlanda (Sligo) corso di inglese

Regno Unito (Galles), corso di inglese

Spagna corso di spagnolo

Fino al 20 gennaio, sarà possibile per gli studenti dai 14 ai 18 anni iscriversi al bando di Intercultura e alle Borse di studio messe a disposizione da A2A Energiefuture direttamente dal sito, a questo link: www.intercultura.it/a2a-energiefuture-spa/ . Per tutti sarà poi possibile seguire i corsi di formazione con i volontari della propria zona, compreso il campo finale a Roma immediatamente prima della partenza dove gli studenti parteciperanno a un incontro di preparazione al soggiorno all’estero insieme agli altri partecipanti provenienti da tutta Italia. Per maggiori informazioni, contatta i responsabili dei programmi di studio all’estero di Intercultura di: Messina, Marzia Costanzo, al numero 333 1476635, Patti, Paola Alesci, al numero 347 6815737.