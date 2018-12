Indennità aggiuntiva medici 118, continuità assistenziale e medicina dei servizi

Condividi

“La FIMMG di Catanzaro esprime soddisfazione per quanto è emerso nel corso dell’incontro avvenuto presso il Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria alla presenza del neo Dirigente, dott. Antonio Belcastro, delle sigle sindacali e del direttore generale dell’Asp di Catanzaro F.F. Giuseppe Giuliani”.

Lo afferma il dott. Gennaro De Nardo, segretario generale del sindacato maggiormente rappresentativo dei medici di famiglia.

“Il disagio che abbiamo manifestato per l’inattesa interruzione dell’indennità aggiuntiva da parte dell’Asp di Catanzaro ha riscontrato – continua il dott. De Nardo – la sensibilità del direttore Antonio Belcastro ottenendo l’impegno dell’Azienda di sospendere la delibera n. 1322 del 14-12-2018 che prevedeva quanto appena espresso”.

“E’ stata, inoltre, quantomai opportuna la decisione di convocare urgentemente il 2 gennaio del 2019, presso il Dipartimento Tutela della Salute della Regione, il Comitato Consultivo Regionale per l’interpretazione autentica dell’articolo 29 e l’avvio della discussione per il rinnovo dell’Accordo Integrativo Regionale. La paventata interruzione dei servizi di continuità assistenziale e di emergenza territoriale hanno reso urgente ed indifferibile tale convocazione”.

“L’incontro di oggi conferma quanto ho avuto modo di osservare pochi giorni fa. Rimaniamo, infatti, convinti che la nomina del dott. Belcastro – conclude il segretario FIMMG Catanzaro – saprà dare quella svolta tanto attesa per un miglioramento complessivo del sistema sanitario calabrese”.