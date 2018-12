Il compiacimento di Nicolò (FdI) per il prof. Ciro Indolfi eletto presidente SIC

Condividi

“Esprimo il più vivo compiacimento e sinceri auguri al professor Ciro Indolfi, Ordinario e Direttore della Scuola di specializzazione in Cardiologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, eletto Presidente della Società Italiana di Cardiologia-SIC, un incarico prestigioso che ne conferma il risaputo valore professionale e gli alti meriti scientifici”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale Alessandro Nicolò rilevando che “la circostanza assume una particolare valenza in quanto conferma che, malgrado tutto, il nostro sistema sanitario ha anche tante luci e pure importanti eccellenze in vari campi e specialità, con strutture, risorse umane e professionalità di grande valore – ha osservato Nicolò – che sono a volte d’esempio per medici ed equipe sanitarie di altre regioni e che in tanti casi vedono invertite le rotte dei cosiddetti ‘viaggi della speranza’, con malati di altri territori che scelgono di venire a farsi curare in Calabria”.

Aggiunge l’esponente politico di FdI: “Il professor Indolfi, che ha scelto di svolgere all’Università Magna Graecia di Catanzaro la sua preziosa attività professionale, scientifica e didattica, dimostra il valore del sistema universitario calabrese e conferma che qui non c’è solo un’indistinta ‘malasanità’ nè un degrado generalizzato”.

“Voglio sottolinearlo – conclude Nicolò – in occasione del riconoscimento dei conclamati meriti di un valoroso scienziato, perché personalmente, com’è risaputo, nella mia attività politica e istituzionale non ho mai lesinato critiche ed ho attivato non poche iniziative sugli arbitrii e le disfunzioni indicando la strada del cambiamento che, con determinazione, deve riuscire ad eliminare sprechi, abusi, interessi lobbistici e malaffare che hanno degradato tante realtà sanitarie della nostra regione, per riuscire, così, a far pesare di più e a valorizzare le eccellenze e le tante, ottime professionalità mediche e paramediche che operano in Calabria”.