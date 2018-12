Il 20 dicembre a San Giorgio Morgeto (RC) la “Cena della Solidarietà”

Condividi

Il Comitato Provinciale UNICEF di Reggio Calabria, il punto di Palmi e il punto di Taurianova, hanno organizzato per giovedì 20 dicembre alle ore 20.00, la “Cena della Solidarietà”. L’iniziativa di beneficienza aperta a tutti, si terrà presso il Castello degli Dei, in Via Papa Giovanni Paolo II, località San Giorgio Morgeto.

Il ricavato della serata andrà a sostegno della campagna promossa da UNICEF Italia “Ogni Bambino è VITA” (Every child ALIVE).

Secondo il rapporto dell’UNICEF ogni anno 2,6 milioni di neonati muoiono prima di compiere un mese di vita. L’obiettivo è quello di sensibilizzare e raccogliere fondi per garantire assistenza sanitaria di qualità a prezzi accessibili sia alle madri che ai neonati. Con la campagna UNICEF “Ogni bambino è VITA” l’intenzione è quella “di chiedere ai governi, agli addetti alla sanità, ai donatori, al settore privato, alle famiglie e alle imprese di contribuire in ogni modo per assicurare la sopravvivenza e la cura di ogni bambino”. L’unione, è il caso di dirlo, sarà la vera forza per la riuscita di questa iniziativa solidale. Il nostro territorio, dotato di una grande sensibilità, saprà donare il suo speciale contributo anche in questa occasione.