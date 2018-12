Giovedì 3 gennaio la presentazione dell’edizione 2019 del Treno della Befana

Giovedì 3 Gennaio 2019 alle ore 11.00 presso la Presidenza del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del “Treno della Befana” 2019. Durante la conferenza, saranno esposti i dettagli organizzativi relativi alla visita presso il reparto di Pediatria degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, prevista per la mattinata del 5 Gennaio, e al grande evento del 6 Gennaio che vedrà protagonista, come da diversi anni a questa parte, l’adorabile Befana, entrambi a cura di Incontriamoci Sempre per il Volontariato.