Gioia Tauro – Una raccolta fondi per Maya, una bimba ricoverata a Genova

“Da soli non riusciamo a farcela, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti”, è l’appello della famiglia di Maya, una bimba di Gioia Tauro affetta da un “linfoma non hodgkin”, un tumore sotto lo stomaco. La piccola è da settembre ricoverata ciclicamente presso l’ospedale Gaslini di Genova. “Maya all’improvviso ha iniziato a stare male – racconta la mamma Natasha sulla pagina GoFundMe – non riusciva più a mangiare e aveva sempre mal di pancia. Dopo averla portata in vari ospedali ci siamo recati a Reggio Calabria dove, dopo aver effettuato una risonanza, siamo venuti a conoscenza della malattia”.

Il ricovero in Liguria, la biopsia, i cicli di chemioterapia: in questi mesi Maya ha iniziato una terapia che lentamente sta dando buoni risultati. “Ci hanno dimesso e siamo state alloggiate presso una casa di accoglienza vicino all’ospedale per continuare gli altri cicli nelle settimane successive – spiega la mamma di Maya – Le spese per la nostra famiglia sono molto elevate, in quanto io sono domiciliata a Genova con mia figlia Maya e mio marito con la nostra seconda figlia presso la nostra casa in affitto in Calabria”. Per questo motivo la famiglia di Maya ha lanciato una raccolta fondi che in soli sette giorni ha quasi raggiunto la cifra di 2mila euro grazi alle donazioni di 28 persone.

La campagna è raggiungibile al link www.gofundme.com/un-aiuto-per-maya