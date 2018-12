Gerace – Gli ultimi due appuntamenti per celebrare elevazione Basilica Minore

Condividi

La Diocesi Locri-Gerace, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale della Città di Gerace, propone, per venerdì 4 gennaio 2019, alle ore 18.00, il concerto “Voci angeliche in Basiliche”, ultimo appuntamento musicale per celebrare l’elevazione al titolo di Basilica Minore, concesso dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti l’8 settembre 2018.

L’evento musicale, che precede immediatamente la Solenne Celebrazione Eucaristica, è frutto di una sinergia e uno stretto rapporto di collaborazione tra numerosi e giovani professionisti del canto del nostro territorio e il Coro polifonico S. Maria Assunta, nato e sviluppatosi ad opera del direttore dello stesso Coro polifonico della Concattedrale di Gerace, Isidoro Galdino cui è affidata la direzione artistica e musicale della serata.

Il concerto “Voci angeliche in Basiliche” permetterà di gustare e apprezzare brani di musica sacra di A. Vivaldi, G.B. Pergolesi, W.A. Mozart, G. Rossini, G. F. Haendel, C.C. Saints-Saens, F. Cilea, F. Schubert e C. A. Franck. I solisti Ilenia Morabito – Soprano, Maria Letizia Seminara – Soprano, Elisa Moscato – Mezzosoprano, Lucy Azzarelli – Mezzosoprano, Andrea Tanzillo – Tenore e Giuseppe Zema – Basso Baritono e il Coro polifonico S. Maria Assunta della Cattedrale di Gerace saranno i protagonisti della serata accompagnati all’organo da Domenico Camera.

Il concerto sarà presentato dal giornalista Annunziato Gentiluomo, direttore responsabile di ArtInMovimento Magazine, testata che si è occupata gratuitamente dell’ufficio stampa.

Sarà poi l’Unione diocesana dei Cori parrocchiali della Diocesi di Locri-Gerace, diretta dal Maestro Susanna Panetta, in collaborazione con l’Ufficio liturgico della Diocesi di Locri-Gerace, ad animare il canto dell’assemblea nella Celebrazione Eucaristica presieduta dal Delegato papale, Mons. Nunzio Galantino, presidente dell’APSA (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica), il 5 Gennaio, alle ore 17.00, e che proclamerà e saluterà ufficialmente l’elevazione al titolo di Basilica del più grande e monumentale luogo di culto della Regione Calabria.

“Si concludono così gli eventi musicali, iniziati con «La Messa per l’Incoronazione k317», diretta dal M. Alessandro Tirotta del 15 dicembre scorso, realizzati intorno all’elevazione al titolo di Basilica della Concattedrale di Gerace. Siamo soddisfatti di quanto realizzato, sempre condiviso e supportato dall’Amministrazione comunale della città di Gerace, e soprattutto di essere riusciti a celebrare un momento così importante per la nostra Diocesi e per la città di Gerace”, afferma Don Nicola Commisso Meleca, direttore dell’Ufficio Liturgico della Diocesi Locri-Gerace.