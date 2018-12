Fatturazione elettronica: presentazione del servizio gratuito per le imprese reggine

Condividi

Lunedì 17 dicembre 2018 alle ore 14.30 nel Salone della Camera di commercio di Reggio Calabria di Via T. Campanella n. 12 verrà presentato il portale fatturaelettronica.infocamere.it che consente alle PMI reggine di accedere al servizio gratuito di fatturazione elettronica attiva e passiva.

Il servizio è rivolto a tutte le IMPRESE iscritte al RI ma pensato e progettato per micro e piccoli imprenditori e permette di:

– inviare le fatture XML verso PA, imprese o consumatori finali;

– ricevere le fatture elettroniche;

– importare le fatture (singole o multiple) in formato XML per l’invio o SOLO per conservazione;

– conservare gratuitamente a norma le fatture per 10 anni (fatture inviate e ricevute);

– gestire le notifiche del Sistema Di Interscambio (SDI) e configurare una casella email per la ricezione,

– firmare digitalmente le le fatture (obbligatorio verso la PA, opzionale verso privati e consumatori);

– acquisire automaticamente i dati della propria impresa dal Registro Imprese;

– assegnare la delega operativa a terzi.

E in più, utilizzando SPID e CNS l’impresa potrà consultare le proprie fatture anche in mobilitá da smartphone e tablet tramite il servizio delle Camere di commercio impresa.italia.it: un vero e proprio ?cassetto digitale dell’ imprenditore? che consente ai legali rappresentanti o titolari di un’ attivitá imprenditoriale di consultare gratuitamente le informazioni e i documenti della propria impresa comunicati in Camera di Commercio.

La partecipazione è gratuita.