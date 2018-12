D’Agostino: “Prosegue impegno per quartieri di Gioia Tauro”

Condividi

“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione regionale per i quartieri ‘Tre Palmenti’ ‘Fiume’ e ‘Valle Amena’ di Gioia Tauro”.

Così il consigliere regionale Francesco D’Agostino a margine del sopralluogo del presidente Mario Oliverio al fiume Budello.

“Questa mattina – ha sottolineato D’Agostino – il Presidente della Giunta regionale, insieme al Commissario di Calabria Verde Mariggiò, ha verificato lo stato dei lavori sull’asta fluviale che attraversa una delle aree più popolose di Gioia Tauro. La pulitura straordinaria del greto, che sta impegnando 100mila euro di risorse, prosegue spedita. Altri interventi serviranno, chiaramente, ma come ricordato dallo stesso Oliverio, è già in corso una gara d’appalto per dare risposte in questa direzione, mentre altre risorse sono state affidate alla Città Metropolitana per ulteriori azioni concrete”.

“In generale – ha concluso il consigliere regionale – l’impegno di questi anni, profuso da Mario Oliverio in piena sinergia con il Commissario Mariggiò e Calabria Verde, dovrà concretizzarsi in una risoluzione definitiva dei problemi ambientali e di sicurezza legati al fiume Budello. È una battaglia di civiltà che va vinta. La strada intrapresa è quella giusta”.