CSV Crotone: Lucia Sacco nuovo presidente

L’assemblea dei soci del Centro Servizi per il Volontariato “Aurora” di Crotone, nella riunione di martedì 11 dicembre, ha eletto Lucia Sacco nuovo presidente del Centro Servizi per il Volontariato “Aurora” di Crotone.

Nel corso della medesima riunione sono stati eletti i componenti del Comitato Direttivo di cui fanno parte, oltre al presidente ed al componente di nomina Co.Ge Francesco Cosentini, Maddalena Autiero, Lidia Bauckneht, Vincenzo Costa, Ottavio Carmine Gentile, Francesco Perri, Francesca Pesce.

Per il Collegio dei Garanti sono stati eletti Anna Primerano e Michele Scerra mentre per il Collegio dei Sindaci Revisori sono stati eletti Michele Lumare ed Antonio Francesco Scandale che si aggiungono a Nicola Larosa, componente di nomina Co.Ge.

Dopo la proclamazione avvenuta al termine dell’assemblea elettiva, la neo presidente ha voluto ringraziare tutti “per la collegiale fiducia accordata, rimarcando che il suo nuovo ruolo e impegno saranno sempre, come per tutte le altre funzioni svolte nel campo del sociale, improntate alla massima condivisione e ascolto delle necessità di tutto il mondo del volontariato e del Terzo settore più in generale. Insieme si dovrà tracciare le nuove linee guida e strategie che la riforma del Terzo settore appena approvata, pur mancante di qualche decreto, ci vedrà impegnati per la sua attuazione. Oggi, che l’ONC ha deliberato l’accorpamento dei Centri di Crotone, Catanzaro e Vibo Valentia, il lavoro sarà ancor più impegnativo e di non facile piena realizzazione. Per questi ed altri motivi, chiedo a tutti i componenti il nuovo direttivo ai quali rivolgo un augurio sincero di buon lavoro, di impegnarsi con passione e spirito solidaristico oltre ché volontario, come chiedo di trasferire a tutti coloro che oggi sono impegnati nel vasto mare del Terzo Settore, lo spirito di condivisione e umanità che il nostro agire impone. Il mio è un ruolo che oggi accolgo con puro spirito di servizio verso la società tutta, aprendo le porte al confronto, alla condivisione, all’ascolto.

Un lavoro che sicuramente mi vedrà impegnata al fianco della struttura tecnica, guidata dal direttore, Filippo Sestito, perno fondamentale per il nostro e vostro lavoro.”