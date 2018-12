Crotone – Voci Liriche 2018, il concerto di fine anno all’Auditorium Sandro Pertini

Condividi

Sabato 29 dicembre si svolgerà presso l’Auditorium dell’Istituto Sandro Pertini un importante evento musicale: Voci Liriche 2018.

Un concerto, pianoforte e voce, promosso dalla Nuova Scuola Pitagorica con lo scopo di allietare i partecipanti con un bel repertorio di musica classica e allo stesso tempo valorizzare e proporre all’attenzione del pubblico le eccellenze e i talenti lirici e musicali del nostro territorio. Infatti ad esibirsi saranno due crotonesi di nascita che per motivi di lavoro hanno viaggiato molto in Italia e all’estero, la mezzosoprano Fabiola Amatore accompagnata al pianoforte dal Maestro Rodolfo Saraco.

Voci Liriche rientra nelle attività artistiche e culturali dell’associazione Nuova Scuola Pitagorica. Questa prima esperienza rappresenta l’inizio di un percorso al quale la NSP intende dare continuità nel corso degli anni con nuove edizioni.

Quindi una prima ad ingresso libero da non perdere, dalle ore 19:30. Il programma prevede musiche di Schubert, Chopin, Bizet, Cherubini, Tchaikovsky.