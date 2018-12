Crotone – Ritorna la terza “Pedalata di Natale”

Condividi

Dopo il grande successo delle passate edizioni si terrà anche quest’anno la terza “Pedalata di Natale”, evento organizzato dal Movimento libero e spontaneo #MDM (Mai di martedì), dalle associazioni sportive Spartani team bike e Ciclistica Crotone G. Carolei. La Pedalata di Natale avrà luogo domenica 16 dicembre a Crotone, il raduno è fissato per 08.30 con partenza un quarto d’ora dopo, sul lungomare cittadino (Piazzale di fronte al ristorante Gambero rosso) ed è aperta a tutti gli amanti della bici e ai simpatizzanti, anche se va specificato che il percorso è leggermente impegnativo e richiede una discreta preparazione fisica e non è adatto ai bambini. Dal lungomare si arriverà , infatti, a Capocolonna, per poi dirigersi verso località Salica e quindi tornare alla base. Il rientro è previsto intorno alle 11.30 sempre sul lungomare cittadino, di fronte il negozio specializzato Bici e Bijoux. Lungo il tragitto vigeranno le norme del codice della strada ed l’organizzazione consiglia vivamente l’uso del casco. Parteciperanno diverse associazioni ciclistiche, vi è inoltre la possibilità di noleggiare grazie alla collaborazione di Ciclofficina Tr220, al costo simbolico di un euro l’ora, biciclette classiche e con pedalata assistita che consentiranno anche ai meno preparati di completare il percorso con un aiuto in più. E’ prevista l’animazione durante tutta la giornata della Rafael Animation, mentre la pizzeria Momò offrirà assaggini di piazza napoletana ai partecipanti. Tra gli sponsor che hanno aderito all’iniziativa anche 7mila caffè. Infine panettone per tutti. Sarà un’occasione per riunire tutti gli amanti della bicicletta in un percorso sempre molto suggestivo come quello che conduce dal lungomare fino al Promotorio Lacinio in un clima di festa e all’insegna dell’amicizia.