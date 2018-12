Crotone – Rete Terzo settore soddisfatta per delibera consiglio provinciale

Condividi

La rete delle organizzazioni del Terzo Settore, impegnate nella gestione di progetti di accoglienza SPRAR nel

territorio crotonese, esprime soddisfazione per la delibera adottata all’unanimità dal Consiglio Provinciale

di Crotone lo scorso 18 dicembre.

Con tale documento l’ente intermedio ha chiesto anzitutto la sospensione del Decreto Sicurezza, convertito

in legge lo scorso 1° dicembre. Si è impegnato poi a sollecitare il ripristino della possibilità di accogliere nei

centri SPRAR anche i richiedenti asilo, visto che al momento è possibile soltanto per i titolari di protezione

internazionale, i casi speciali e minori non accompagnati. Applicando le nuove regole introdotte dal

governo in carica assisteremo altrimenti alla creazione di migliaia di migranti irregolari, una situazione di

certo funzionale ai disegni di chi intende alimentare l’insicurezza per mere finalità di affermazione politica.

Accogliere le richieste del mondo del Terzo Settore è stato dunque un segnale importante. Ma, soprattutto,

un messaggio con cui è stata riaffermata una visione politica che pone al centro della discussione la

persona; a conferma che nel nostro territorio, nonostante i tentativi di chi intende alimentare la lotta tra

categorie sociali in difficoltà, resta ampiamente maggioritario il rispetto della dignità umana.

Proseguirà dunque l’azione di quanti non intendono accettare in silenzio le conseguenze delle scelte

adottate dall’attuale maggioranza parlamentare, auspicando che a breve anche il Consiglio della Regione

Calabria prenda posizione in tal senso. Attraverso la convergenza di tante amministrazione locali dell’intero

territorio italiano, che condividono le medesime preoccupazioni, è tempo di arrivare alla sospensione degli

effetti del provvedimento per riaprire un tavolo di confronto con gli Enti Locali ed il Terzo Settore. Un

confronto che è stato fino ad ora accuratamente evitato.

Enti Gestori Progetti SPRAR della Provincia di Crotone