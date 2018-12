Crotone – Presentazione del libro di Anna Maria Violi

Condividi

“Storie di Donne… Vite di Madri… Amore per i Figli!” è il titolo del nuovo libro di liriche di Anna Maria Violi, edito dalla Casa Editrice Iiritidi Reggio Calabria, teatralmente rappresentate dalla stessa, nell’evento a gratuito patrocinio di Comune e Provincia di Crotone:

Sabato 15 Dicembre 2018, ore 16:00, c/o Museo PitagoraCrotone.

Il libroracconta un percorso di vita che spazia nell’emisfero Donna, uno spaccato delvissutodell’autrice, con la proiezione del vissuto delle altre donne, evidenziando problemi, stati d’animo e situazioni che lo caratterizzano;dedicato alla memoria dellamadre dell’autriceMelina Pazzano,scomparsa improvvisamente, all’età di 65 anni.

Alla presentazione prenderanno parte: il Sindaco della città pitagorica Ugo Pugliese(saluti istituzionali), il Neuropsichiatra C.I.M. Dott. Paolo Sesti(prefazione), Brunoe Leo Iiriti(Casa Editrice), il DS Rita Anania(moderatore).

Interverranno:On. Maurizio Mesoraca(Presidente Università Popolare Mediterraena), Peppino Chiaravalloti(ex Governatore Regione Calabria), On. Saverio Zavettieri(Deputato della Repubblica Italiana), Prof. Maria Ruggiero(Presidente Pari Opportunità KR), Ilaria Paturzovoce canora dell’Associazione e Gruppo Teatrale“Donne al Bivio dell’Esistenza“.

Il libro è impreziosito dalla copertina e immagini grafiche del Design Gerry Porchia, responsabile della Società GekSam srls, promotrice dell’evento. Al grafico è, ulteriormente, attribuito il merito delle videoscenografie che, accompagneranno le liriche interpretate teatralmente dall’autrice stessa, nel corso dell’evento.

Sponsor Evento: Associazione e Gruppo Teatrale “Donne al Bivio dell’Esistenza” Presidente Anna Maria Violi, Maestro Orafo Michele Affidato, Liceo “G.V. Granina” KRDS Donatella Calvo, Agenzia Eventi AVL diVincenza Battigaglia e Artemio Longo, Associazione “Centro Scambi Culturali” Presidente Mimmo Arena.