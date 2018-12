Crotone – Nasce lo sportello “SOS. Down”

Condividi

E’ stato presentato lo sportello di informazione ed ascolto “S.O.S. Down” promosso dalla associazione “Gli altri siamo noi”.

Una iniziativa sostenuta dall’amministrazione Comunale e dall’assessorato alle Politiche Sociali.

Dalla esperienza di genitori di persone con sindrome di Down e disabilità intellettive emerge con forza la necessità che sul territorio sia presente uno sportello informativo sui diritti delle persone con disabilità per venire incontro alle famiglie per aiutarle ad affrontare i problemi che vi sono connessi.

Lo sportello informativo sarà a disposizione della cittadinanza. Un servizio informativo per la tutela dei diritti umani e civili delle persone con disabilità.

Saranno offerti una serie di servizi: informazioni relative all’inserimento scolastico, all’inclusione lavorativa, ai servizi sociali, socio – sanitari, al trasporto e agli incentivi fiscali per le persone con disabilità intellettiva.

Lo sportello aiuterà anche al disbrigo delle pratiche burocratiche, fornirà ai genitori consulenze sulle normative, promuoverà percorsi e opportunità formative con l’obiettivo di contribuire alla realizzazione della cultura e della politica dell’inclusione sociale.

Lo sportello è aperto il martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 presso la sede dell’associazione sita in via P. Zito (Parco Samà)

“Siamo particolarmente vicini e sosteniamo ‘iniziativa perché in linea con il lavoro che stiamo facendo per creare una rete nel settore delle politiche sociali. E’ fondamentale la condivisione di una idea unica di inclusione sociale. Nello specifico abbiamo messo in campo misure che puntano non solo alla inclusione sociale ma anche a quella lavorativa con le work experience” ha detto l’assessore alle Politiche Sociali Alessia Romano.