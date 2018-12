Crotone – Lezioni dell’Executive Master in Web Marketing

Condividi

E’ stato avviato oggi, venerdì 21 dicembre, l’Executive Master in Web Marketing promosso dalla Camera di commercio di Crotone e Ud’Anet.

La prima lezione è stata tenuta da Walter D’Amario, docente di Web Marketing all’università “G. D’Annunzio” di Chieti, con diverse pubblicazioni del settore all’attivo, e CEO della società Camera203 che gestisce la comunicazione di grandi aziende pubbliche e private e personaggi famosi.

Tanti altri i docenti di fama nazionale, quali Patrizio Epifani, Stefano Renzetti, Mauro Facondo, Dario Ciriaci e Simona Leonelli, che si alterneranno nelle lezioni successive che, dopo una pausa per le festività natalizia, riprenderanno l’11 gennaio 2019, proseguendo con formula week end per un totale di 160 ore di formazione.

I dettagli sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella mattinata odierna.

“E’ fondamentale comprendere l’importanza dell’offerta formativa messa a disposizione con l’attivazione del Master, per la fruizione del quale la Camera di commercio di Crotone ha destinato 10 borse di studio – è il commento del Presidente dell’Ente camerale Alfio Pugliese – Il web marketing è il marketing del futuro, ed il futuro è già ora, non si può affermare il contrario”.

“E’ allarmante che nel 2018 l’Italia sia al 25° posto nella classifica della digitalizzazione europea, seguita solo da Bulgaria, Grecia e Romania – spiega il Segretario generale dell’Ente Paola Sabella – Occorre un cambiamento di rotta e con orgoglio posso affermare che la Camera sta contribuendo allo sviluppo tecnologico tanto con il master, quanto con il Bando Voucher Digitalizzazione 2018, i cui termini di presentazione delle domande scadranno il prossimo 28 dicembre”.

Le iscrizioni sono aperte fino all’esaurimento dei 25 posti previsti. Tutte le informazioni ulteriori sono reperibili sul sito www.gogoacademy.it/master-crotone/