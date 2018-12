Crotone – La 3^ Edizione del Premio Letterario “Uniti per la Legalità”

Condividi

Venerdì 14 dicembre 2018, alle ore 11.00, presso il Centro Servizi per il Volontariato “Aurora” Crotone, sito in via Roma, 177, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 3^ Edizione del Premio Letterario “Uniti per la Legalità” Citta’ di Crotone.

Alla presentazione saranno presenti Francesco Gemito, giornalista, poeta e scrittore, Antonello Imbesi componente direttivo FIAS (Fondazione Internazionale Assistenza Sociale) e segretario generale nazionale MAOXS e DDD (Movimento associazioni per operatori sicurezza diritti disabili), Giovanni e Francesca Gabriele, Marisa Garofalo e Caterina Villirillo.