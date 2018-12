Crotone: il 30 dicembre la presentazione del libro di Nicodemo Gentile

Condividi

Anche durante le feste di fine dicembre, le presentazioni dei libri non si fermano. La Fondazione odyssea, in collaborazione con associazione Amici del libro di Crotone e Mondadori Bookstore di Crotone presentano il libro “Nelle Terre del Niente” dell’avvocato Nicodemo Gentile, edito da Faust Edizioni . L’incontro sara’ moderato da Salvatore Barresi nella particolare ed elegante cornice di Rino Oppido Gentlemen Club e si svolgerà Domenica 30 dicembre alle ore 18. Dal privilegiato osservatorio della professione dell’autore (l’avvocato Nicodemo Gentile, uno dei più noti e importanti penalisti italiani), queste 10 storie consentono di entrare “nella Terra del niente, quella dove sono andate le vite di chi scompare, quella dove sono confinate le vite di chi rimane”. Con spirito critico rispetto a una legislazione ancora carente e una burocrazia spesso avvilente, ma anche con trasporto e sensibilità, senza mai perdere di vista il lato umano delle vicende, si racconta – senza la toga “perché spesso nelle storie degli scomparsi, nemmeno ci si arriva ad indossarla” – la scomparsa volontaria, quella che sembra tale ma non è, quella che riguarda persone affette da malattie degenerative, quella di gente che si scopre poi suicida, quella sfociata in processi per omicidio e distruzione, soppressione o occultamento di cadavere, quella che è – e forse rimarrà – ancora avvolta nel mistero. Il quadro completo di un fenomeno quanto mai eterogeneo, che può colpire chiunque all’improvviso. Con la prefazione dell’avvocato Antonio Maria La Scala, presidente nazionale di “Penelope Italia” (associazione delle famiglie e degli amici delle persone scomparse).