Crotone – FedArt “Natale per le vie dei baroni”

La Confial-FedArt (Federazione artisti crotonesi) annuncia l’avvio della sua attività nella provincia di Crotone col cartellone di eventi (gratuiti): “Natale per le vie dei Baroni”.

Le iniziative avranno luogo, dal 22 dicembre prossimo fino al 6 gennaio 2019, presso la Galleria d’arte Internazionale Pitagora sita a Palazzo Giunti nel centro storico. Si parte giorno 22 dicembre alle ore 17 col vernissage della mostra collettiva di pittura che resterà in esposizione fino al 6 gennaio 2019. Sempre giorno 22 dicembre, l’inaugurazione della mostra, sarà allietata con interventi musicali del noto cantautore crotonese Vittorio Rocca e del musicista e pittore Giorgio Riganello, a supporto interverrà anche la performance di Antonella Nicoletta con momenti cabarettistici. La kermesse natalizia di FedArt riprenderà quindi giorno 27 dicembre prossimo con un reading di poesia cui parteciperanno poeti e scrittori crotonesi chiamati a declamare i loro versi in vernacolo e in lingua. All’interno dello stesso evento, è previsto un accompagnamento musicale eseguito da diversi musicisti locali. Giorno 28 dicembre, invece, sarà la volta del tour culturale per le vie del centro storico crotonese sotto la guida dello studioso locale, Pino Rende, che illustrerà lo sviluppo urbanistico del “cuore” cittadino con particolare riferimento ai palazzi baronali. Chiuderà il programma, infine, l’evento di giorno 29 dicembre con l’incontro-dibattito dedicato al vino doc di Cirò cui seguirà anche un momento di degustazione di prodotti locali.