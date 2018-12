Crotone – Domani l’omaggio a Rino Gaetano e il suo tempo”

Condividi

Torna il cartellone di L’Hera della Magna Grecia, la stagione concertistica della Società Beethoven Acam.

E torna con un imperdibile appuntamento dedicato allamato cantautore crotonese Rino Gaetano. Un concerto che la società Beethoven Acam ha voluto fortemente inserire nel cartellone per rendere omaggio ad un artista straordinario nato a Crotone e che poi ha diffuso la sua musica in tutta Italia e in un arco temporale infinito.

Domani domenica 16 dicembre alle ore 19:00, nellauditorium dellIstituto Sandro Pertini omaggio al cantautore crotonese con Rino Gaetano e il suo tempo. Protagonisti Rosa Martirano (vocalist), Paolo Mauro (voce recitante), Vincenzo Cipriani (pianoforte) e lOrchestra darchi Orfeo Stillo diretta dal maestro Fernando Romano.

Rosa Martirano cantante jazz cosentina, collabora con diversi artisti pop.

Una voce che potrebbe legittimamente aspirare a calcare palcoscenici ancora più prestigiosi.

La timbrica e l’estensione che, mescolate ad un piglio interpretativo da consumata cantante, le consentono di affrontare con singolare naturalezza i repertori più disparati, dal jazz, alletno-folk, alla bossa nova, fino a sorprendenti rivisitazioni di canzoni dautore o a innesti di testi in calabrese su musiche jazz avvolte da unaura di sacralità, apparentemente al riparo da ogni forma di contaminazione, figurarsi poi dal dialetto

Canta a vari festivals jazz accompagnata dai jazzisti italiani più prestigiosi, e con il gruppo Astmosfera, partecipa a tre puntate della trasmissione D.O.C. di Renzo Arbore su Raidue condotta da Gegè Telesforo e Monica Nannini, nella quale interpreta brani inediti pop/jazz alternando le sue esibizioni a quelle di Joe Cocker.

Partecipa allo spettacolo Bastimenti che ha per tema lemigrazione italiana in Argentina, rappresentato in diversi teatri italiani, in Germania e Argentina, interpretando brani tratti dal repertorio classico del tango argentino e brani inediti di Cataldo Perri.

Nel 2004 esce il disco Rosa Martirano Quartet una raccolta di standard e brani pop in chiave Jazz con gli arrangiamenti del pianista Piero Cusato, al basso Roberto Musolino, alla batteria Roberto Rossi, tra gli ospiti Toots Thielemans, Carl Potter, Armando Corsi e Guancarlo Maurino.

Con il progetto Helahit, lanciato in Brasile e in altre nazioni, disco singolo che contiene anche una versione jazz del brano, eseguita dal Rosa Martirano Quintet, balza ai primi posti delle classifiche dance.

E stata ospite in diverse occasioni, di Claudio Baglioni. A Lampedusa nella tre giorni di concerti O Scià trasmessa da SKY-Videoitalia, dove si è esibita con il suo quartetto, lanno successivo al Tutti qui XI raduno Clab al Mandela Forum di Firenze, e alla manifestazione Susiti nella quale ha presentato in anteprima, alcuni dei brani del suo nuovo progetto La curpa è di lamuri. Ad accompagnarla al piano e poi al basso, Roberto Musolino, alla chitarra Baglioni e i Baraonna.

Rosa nel 2007 inizia un sodalizio con Roberto Taufic, chitarrista brasiliano con il quale interpreta i brani di Antonio Carlos Jobim e lanno dopo apre con lui il concerto di George Benson a Le Castella Isola Capo Rizzuto-KR, interpretando If you leave me now, dei Chicago, Estate di Bruno Martino e Angela di Josè Feliciano, in uninedita chiave brasilian jazz, molto apprezzata dal pubblico e dallo stesso Benson. Sempre in duo con Taufic, tiene il concerto Notte di pace e di stelle per lAbruzzo, a cui partecipano anche Noa e Mira Award. Successivamente incide con Taufic un disco dal titolo Live in Studio, contenente brani dal repertorio nazionale ed internazionale. Tiene diversi concerti teatrali e nello stesso periodo dà vita ad un progetto in duo con il M° Paolo Damiani per un singolare duo Violoncello e voce.

Rosa nel 2009 incide il singolo Albachiara, rivisitazione del celeberrimo brano di Vasco Rossi, per la Hit Record con la produzione artistica di Roberto Musolino. Distribuito su I-Tunes e su molti altri stores digitali, è lanticipazione del successivo lavoro discografico Lincontro, contenente brani inediti (alcuni suoi), e brani editi in chiave pop-jazz e bossa nova, tra i brani più emozionanti Monaluna, musica della jazzista brasiliana Tania Maria e testo di Maurizio Morante. Nello stesso anno, è anche ospite dei Neri Per Caso nel loro concerto a Soverato dove interpreta il brano What a fool believes.

Partecipa come autrice e compositrice al 53° Zecchino DOro su Rai1 con la canzone Forza Gesù, cantata dal piccolo Simone Deiana, vince due Telezecchini e uno Zecchino Rosso, mentre alla 54° edizione dello Zecchino DOro partecipa con la canzone Il rap del peperoncino, cantata dal piccolo Giuseppe Mallo, dove arriva seconda, e vince anche uno Zecchino Blu.

Rosa Martirano si esibisce al Roccella Jazz Festival nel concerto Omaggio a Piero Cusato- Progetto Anassagora, insieme a Roberto Musolino e allOrchestra del progetto, diretta dal M° Tonino Sgambelluri, cantando 2 brani di cui è autrice dei testi, con musiche di Musolino e Cusato.

Il 23 giugno 2012 pubblica lalbum La curpa è di lamuri contenente 11 inediti di cui è compositrice e autrice, in collaborazione con Paolo Damiani e Maurizio Morante.

La nostra artista, tiene anche diversi concerti nella sua terra: si ricorda la Rassegna itinerante Fatti di Musica Calabria Doc di Ruggero Pegna e il concerto per la Rassegna Tarantella Power, oltre alla kermesse Peperoncino in palcoscenico presso lAnfiteatro dei Ruderi di Cirella Antica. Riceve il premio Checco Manente a Torretta KR ed il premio Insieme per la Calabria 2012 a Gizzeria CZ. Partecipa al libro Musica contro le mafie, delleditore Rubettino, con il testo della sua canzone Cca nun si po sunnari che parla dei rifiuti tossici gettati nel mare e nella terra calabrese. Degno di nota anche il concerto benefico che tiene al teatro di Cosenza Sismusica Collettivo Musicisti Calabri per il Pollino.

A gennaio 2013, Rosa Martirano si esibisce in concerto allAuditorium della Conciliazione a Roma con la sua band durante la manifestazione La Calabria incontra Roma-Canti, suoni e tradizioni insieme alla Compagnia di Musica Popolare di Calabria, la Compagnia Roma Nostra e lattrice Francesca Scrivano, e il mese dopo tiene due concerti con la sua band al Teatro dellAcquario di Cosenza.

Ad agosto 2013, col Walter Martino Quartet si esibisce al concerto E la chiamano estate, dove interpreta i brani di jazz italiano di Bruno Martino.

Rosa Martirano, da febbraio 2013 è docente di Canto Moderno, per nomina del Direttore del Conservatorio di Vibo Valentia, presso Il Polisa, Politecnico universitario Internazionale di Vibo Valentia. Dello scorso anno, si ricorda anche lesibizione col Rosa Martirano jazz quartet nel concerto benefico Light concert & mostra pittorica al Caffè letterario di Cosenza, in cui espone i suoi dipinti, ispirati dalle canzoni da lei stessa interpretate durante il concerto.