Crotone – Convocato il 20 dicembre il Consiglio comunale

A norma del Regolamento sul Funzionamento degli Organi di Governo, su richiesta del Sindaco e previa Conferenza dei Capigruppo mi pregio di convocare il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria – seduta pubblica, giovedì 20 dicembre, alle ore 17:00 nella Sala Consiliare e, ove occorra, in 2^ convocazione per il giorno, venerdì 21 dicembre, alle ore 17:00, stessa sede, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Presa d’atto rilievi Corte dei Conti sezione regionale di Controllo di Catanzaro con deliberazione n. 138/2018;

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Crotone al 31/12/2017 ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 (T.U.S.P.). Approvazione.

Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 274 del 04-10-2018, relativa a variazioni di bilancio;

Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 335 del 28.11.2018, relativa a variazioni di bilancio;

Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 337 del 28.11.2018, relativa alla riadozione della deliberazione della Giunta Comunale n. 274/2018 contenente variazioni di bilancio;

Comunicazione prelievo dal fondo di riserva;

Interrogazione del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Nesci Anna c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 418/2017 del Giudice di Pace di Crotone – risarcimento danni;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – Vertenza Spagnolo Monica (difesa dall’ Avv. Raffaella Tomaiulo)c/ Comune di Crotone e Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone. Sentenza n. 331/2017 del Giudice di Pace di Crotone. Risarcimento danni;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Gerace Antonietta c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 477/2017 del Giudice di Pace di Crotone. Risarcimento danni;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Valerio Marianna c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 2247/2016 del Tar di Catanzaro;

Riconoscimento debiti fuori bilancio. Ditta PM Costruzioni srl, per lavori urgenti di messa in sicurezza edifici comunali;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Messina Maurizio c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 489/2017 del Giudice di Pace di Crotone. Risarcimento danni;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Manica Pasquale c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 322/2017 del Giudice di Pace di Crotone. Risarcimento danni.

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Rizzo Antonella c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 541/2017 del Giudice di Pace di Crotone. Risarcimento danni;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Mungari Antonio c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 558/2017 del Giudice di Pace di Crotone. Risarcimento danni;

Riconoscimento debiti fuori bilancio. Interventi di Urgenza via Magna Grecia, via Dei Gelsomini e Santo Antonio, per rimozione dei detriti e riattivazione impianti di sollevamento acque reflue cittadine – Ditta Omi Sud S.r.l. di Crotone;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Oppido Domenico (con l’avv. Carmine Rossi) c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 534/2017 del Giudice di Pace di Crotone – Risarcimento Danni;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Giancotti Luigi c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 551/2017 del Giudice di Pace di Crotone. Risarcimento danni;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Milano Oscar c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 644/2017 del Giudice di Pace di Crotone. Risarcimento danni;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Lauro Antonella c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 476/2017 del Tribunale di Crotone. Risarcimento danni;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in favore della ditta “Gardenia piante e fiori di F.lli Sestito” (via Roma n. 165, Cirò Marina), per fornitura servizio di affissione manifesti per il defunto avv. Giovanni Fortunato (2010);

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Oliverio Barbara c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 293/2016 del Giudice di Pace di Crotone. Risarcimento danni;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Colacino Alfredo (con l’avv. Giovanni Russo) c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 631/2017 del Giudice di Pace di Crotone – Risarcimento danni;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Mendicino Francesco (con l’avv. Manuela Rizzo) c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 735/2017 del Giudice di Pace di Crotone – Risarcimento danni;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Ceraudo Francesco c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 593/2017 del Giudice di Pace di Crotone. Risarcimento danni;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Rotondo Antonio c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 803/2017 del Giudice di Pace di Crotone. Risarcimento danni;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Cirisano Anastasia c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 617/2017 del Giudice di Pace di Crotone. Risarcimento danni;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Volterrani Alessandro c/ Comune di Crotone e ASP Crotone. Sentenza n. 804/2017 del Tribunale di Crotone. Risarcimento danni;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Valente Salvatore Giuseppe c/ Comune di Crotone e Provincia di Crotone. Sentenza n. 323/2017 del Giudice di Pace di Crotone. Risarcimento danni;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Carcea Cinzia c/ Comune di Crotone e Fallimento So.A.Kro. Spa. Sentenza n. 831/2017 del Giudice di Pace di Crotone. Risarcimento danni;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Comune di Crotone c/ Paglia Giuseppe. Sentenza n. 569/2017 del Tribunale di Crotone – Sezione Lavoro;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Comune di Crotone c/ Frontera Maria Greca (avv. Girimonte Salvatore Donato). Sentenza n. 763/2017 del Tribunale di Crotone – Sezione Lavoro.

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Comune di Crotone c/ Mancini Francesco (avv. Girimonte Salvatore Donato ). Sentenza n. 532/2017 del Tribunale di Crotone – Sezione Lavoro;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Gervasi Raffaele ( in proprio ed in qualità di genitore di minore) (con l’avv. Ferdinando Adrianelli) c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 219/2017 del Giudice di Pace di Crotone – Risarcimento danni;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Comune di Crotone c/ Mazzei Antonio (avv. Girimonte Salvatore Donato ). Sentenza n. 534/2017 del Tribunale di Crotone – Sezione Lavoro;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Comune di Crotone c/ Romeo Giuseppe. Sentenza n. 533/2017 del Tribunale di Crotone – Sezione Lavoro;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Parisi Francesco c/Comune di Crotone – Sentenza n. 1276/2016 Giudice di Pace di Crotone;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Comune di Crotone c/ Germinio Riccardo (avv. Girimonte Salvatore) – Sentenza n. 277/2017 del Tribunale di Crotone – Sezione Lavoro;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Le Rose Alfonso c/Comune di Crotone – Sentenza n. 670/2014 e registrata al n.1004/2017 dal Giudice di Pace di Cirò;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio sentenza Giudice di Pace di Crotone n. 778/16 ricorso Pirozzi Luigi/Comune di Crotone – Spese di lite Avv. Silvestro Monica;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Gerace Maria c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 577/2017 del Giudice di Pace di Crotone. Risarcimento danni;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Iannone Antonio c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 21/2018 del Giudice di Pace di Crotone. Risarcimento danni;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Comune di Crotone c/ Candela Rosa Eulalia. Sentenza n. 131/2018 del Tribunale di Crotone;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Giaquinta Gregorio c/ Comune di Crotone. Decreto Ingiuntivo n. 253/2017 del Tribunale Ordinario di Crotone;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Le Rose Pantaleone c/ Comune di Crotone . Decreto Ingiuntivo n. 254/2017 del Tribunale Ordinario di Crotone;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Panaija Antonio c/ Comune di Crotone . Decreto Ingiuntivo n. 5/2018 del Tribunale Ordinario di Crotone;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Fico Nicola Bonaventura c/ Comune di Crotone . Decreto Ingiuntivo n. 252/2017 del Tribunale Ordinario di Crotone;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Mazzei Antonio c/ Comune di Crotone. Decreto Ingiuntivo n. 257/2017 del Tribunale Ordinario di Crotone;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Paglia Giuseppe c/ Comune di Crotone. Decreto Ingiuntivo n. 256/2017 del Tribunale Ordinario di Crotone;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Manfredi Luigi c/ Comune di Crotone . Decreto Ingiuntivo n. 52/2018 del Tribunale Ordinario di Crotone;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Carcea Vincenzo c/ Comune di Crotone . Decreto Ingiuntivo n. 50/2018 del Tribunale Ordinario di Crotone;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Mano Dionigi c/ Comune di Crotone . Decreto Ingiuntivo n. 51/2018 del Tribunale Ordinario di Crotone;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Comune di Crotone c/Pedace Salvatore. Sentenza n. 784/2017 del Tribunale di Crotone – Sezione Lavoro;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Comune di Crotone c/ Gigliotti Gregorio. Sentenza n. 326/2017 del Tribunale di Crotone – Sezione Lavoro;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Comune di Crotone c/ Liotti Oreste Arturo. Sentenza n. 783/2017 del Tribunale di Crotone – Sezione Lavoro;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Vissicchio Giuseppina c/Comune di Crotone. Sentenza n. 865/2018 della Corte di Appello di Catanzaro – Sezione Lavoro;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Comune di Crotone c/Pugliese Paolo. Sentenza n. 106/2018 del Tribunale Ordinario di Crotone – Sezione Lavoro;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Comune di Crotone c/Speziale Olimpia Rosalba. Sentenza n. 1063/2017 del Tribunale di Crotone – Sezione Lavoro;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – Vertenza Fazzolari e Caputo Elena c/ Comune di Crotone. Sentenza del Tribunale di Crotone N.ro 335 del 12/05/2017- Usucapione immobiliare;

Riconoscimento debito fuori bilancio fattura n. E 667 della Pet Service srl per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi catturati dall’ASP Crotone;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Nicola Gaetano c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 849/2018 del Tribunale di Crotone. Opp. Ordinanza – ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/81;

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n.86/2018 – Giudice di Pace di Crotone. Procedimento R.G. n.1127/2015 promosso da Libonati Silvana C/ Comune di Crotone. Risarcimento danni;

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n.162/2018 – Giudice di Pace di Crotone. Procedimento R.G.n.1532/2013 promosso da Aurora s.r.l. C/ Comune di Crotone. Risarcimento danni;

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n.9/2018 – Giudice di Pace di Crotone. Procedimento R.G.n.939/2014 promosso da Colacchio Maria Greca C/ Comune di Crotone. Risarcimento danni;

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n.198/2018 – Giudice di Pace di Crotone. Procedimento R.G.n.163/2015 promosso da Pascuzzi Francesco C/ Comune di Crotone. Risarcimento danni alla persona;

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L.Sentenza n.65/2018 – Giudice di Pace di Crotone. Procedimento R.G.n.2218/2011 promosso da Cavallo Domenico + 7(eredi Di Masi Maria) C/ Comune di Crotone;

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n.61/2018 – Giudice di Pace di Crotone. Procedimento R.G. n.933/2016 promosso da Torchia Leonardo C/ Comune di Crotone. Risarcimento danni;

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n.51/2018 – Giudice di Pace di Crotone – ex Strongoli. Procedimento R.G.n. 2381/2009 promosso da Benincasa Raffaele C/ Comune di Crotone. Risarcimento danni;

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Decreto ingiuntivo n.244/2017 – Tribunale di Crotone. Procedimento R.G. n.2784/2017 promosso da Cavallaro Giuseppina Santa C/ Comune di Crotone. Retribuzione per ore di lavoro straordinario;

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett. a) del T.U.E.L. Sentenza n. 20/2018 – Giudice di Pace di Crotone. Procedimento R.G. n. 1342/2013 promosso da Turco Rosa C/ Comune di Crotone. Risarcimento danni;

Riconoscimento debiti fuori bilancio. Intervento di manutenzione urgente per eliminazione stato di pregiudizio dal punto di vista igienico sanitario presso appartamento comunale sito in via Risorgimento. Ditta Abiteko s.a.s. di Murano Gianluca. CIG: Z292464EBC;

Riconoscimento debiti fuori bilancio. Intervento di manutenzione urgente per eliminazione stato di pregiudizio dal punto di vista igienico sanitario presso la scuola media Alcmeone. Ditta Ediliuzzo. CIG: Z1E24650AC;

Riconoscimento debiti fuori bilancio. Intervento di manutenzione urgente per ripristino impianti elettrici presso la scuola media C. Alvaro e Palazzo Comunale. Ditta G.I.M.E. di F. Ceraso. CIG: Z582464FA3;

Riconoscimento debiti fuori bilancio. Intervento di manutenzione urgente per rimozione di pericolo per la pubblica incolumità dal punto di vista igienico sanitario presso la scuola elementare Rosmini. Ditta P.M. Costruzioni. CIG: Z1F24650F1;

Riconoscimento debiti fuori bilancio. Intervento di manutenzione urgente per ripristino impianti elettrici presso varie strutture scolastiche di pertinenza. Ditta Covelli Vincenzo. CIG: Z772465026;

Riconoscimento debiti fuori bilancio. Intervento di manutenzione straordinaria urgente per installazione nuovo impianto termico e di climatizzazione presso gli uffici tributi del Comune. Ditta Talarico s.r.l. CIG: Z5C1F80ECC;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Garraffa Antonio e altri c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 413/2018 del Tribunale di Crotone. Risarcimento danni da occupazione usurpativa;

Riconoscimento debiti fuori bilancio. Ditta Associazione Culturale New – Music. CIG: Z58246C83C.

Riconoscimento debito fuori bilancio. Servizio di manutenzione e custodia dell’ex discarica Comunale per RSU in Località Tufolo Farina ricadente nel Sin di Crotone – Cassano – Cerchiara. Ditta Sestito Giancarlo e figli SRL. CIG Z73246EEE3;

Riconoscimento debito fuori bilancio. Lavori di espurgo effettuati sulla fognatura e sul depuratore in Loc. Margherita. Ditta Crotonscavi Costruzioni Generali Spa. CIG: Z9C246F022;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Saraco Antonio c/Comune di Crotone – Sentenza n. 181/2017 Giudice di Pace di Catanzaro- spese di lite avv.ti Antonio Amato e Maria Giuseppina Amendola;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – sentenza Giudice di Pace di Catanzaro n. 1140/14 ricorso Verducci Antonino/Comune di Crotone – Spese di lite Avv.ti Antonio Amato e Maria Giuseppina Amendola;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio- sentenza Giudice di Pace di Davoli n. 692/11 ricorso Iencarelli Francesco/Comune di Crotone – Spese di lite Avv.ti Antonio Amato e Maria Giuseppina Amendola;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Pugliese Paolo c/ Comune di Crotone. Decreto Ingiuntivo n. 106/2018 del Tribunale Ordinario di Crotone;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza Mele Nara c/ Comune di Crotone. Decreto Ingiuntivo n. 111/2018 del Tribunale Ordinario di Crotone;

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n. 296/2018 – Giudice di Pace di Crotone. Procedimento R.G.n.142/2016 promosso da Piscitelli Letterina Stefania (parte attrice) C/ Comune di Crotone(parte convenuta) Risarcimento danni alla persona;

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n. 349/2018 – Giudice di Pace di Crotone. Procedimento R.G. n. 2046/2017 promosso da Rotondo Antonio e Rotondo Giuseppe (parte attrice) C/ Comune di Crotone (parte convenuta) Risarcimento danni alla persona Crotone (parte convenuta) Risarcimento danni alla persona;

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n.394/2018 – Giudice di Pace di Crotone. Procedimento R.G.n.2067/2015 promosso da Ranieri Francesco (parte attrice) C/ Comune di Crotone (parte convenuta) Risarcimento danni materiali;

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n. 277/2018 – Giudice di Pace di Crotone. Procedimento R.G.n.1046/2016 promosso da Varrese Caterina (parte attrice) C/ Comune di Crotone + A.s.p. di Crotone (terza chiamata) Risarcimento danni;

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n. 763/2018 – Tribunale di Crotone. Procedimento R.G. n. 2670/2012 promosso da Bonoldi Marcella C/ Comune di Crotone – Risarcimento del danno non patrimoniale;

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n. 439/2018 – Giudice di Pace di Crotone. Procedimento R.G. n. 260/2013 promosso da Perruccio Massimo C/ Comune di Crotone – Risarcimento danni non patrimoniali;

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n. 1013/2017 – Tribunale di Crotone. Procedimento R.G. n. 2099/2011 promosso da Boccadutri Fabio C/ Comune di Crotone – Appello avverso sentenza n.347/2011 emessa dal Giudice di Pace di Crotone – Risarcimento danni materiali;

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n.467/2017 – Giudice di Pace di Crotone. Procedimento R.G. n.1433/2012 promosso da Guerriero Carlo nell’interesse del minore Guerriero Elio C/ Comune di Crotone + Ina Assitalia ass. spa. Risarcimento del danno non patrimoniale;

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n. 350/2018 – Giudice di Pace di Crotone. Procedimento R.G. n. 2021/2012 promosso da Nicoletta Rita (parte attrice) C/ A.s.p. di Crotone (parte convenuta) e Comune di Crotone (terza chiamata) Risarcimento danni non patrimoniali;

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. – Sentenza n.269/2018 – Giudice di Pace di Crotone. Procedimento R.G.n.1017/2016 promosso da Russo Claudia Concetta (parte attrice) C/ Comune di Crotone (parte convenuta). Risarcimento danni alla persona.

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n.506/2018 – Giudice di Pace di Crotone. Procedimento R.G. n. 2193/2015 promosso da Gareri Raffaele (attore) C/ Genialloyd Ass. s.p.a. (convenuto)+ Comune di Crotone (terzo chiamato) Risarcimento danni alla persona;

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n. 555/2018 – Giudice di Pace di Crotone. Procedimento R.G. n. 100/2014 promosso da Bruno Domenico Alessio (attore) C/ Comune di Crotone (convenuto) Risarcimento danni alla persona;

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n. 452/2018 – Giudice di Pace di Crotone. Procedimento R.G. n. 424/2016 promosso da Baldissera Stefania (parte attrice) C/ Comune di Crotone (parte convenuta) Risarcimento danni alla persona;

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n.134/2018 – Tribunale di Crotone. Procedimento R.G. n. 2949/2009 promosso dal Comune di Crotone C/ Sulla Francesco – Comune di Rocca di Neto, Comune di Cutro, Comune di Isola C.R., Comune di Scandale, Comune di Strongoli – avente ad oggetto Opposizione a Decreto Ingiuntivo n.551/2009;