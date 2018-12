Crotone – concessione della cittadinanza italiana a Mustapha El Aoudi

Condividi

Mustapha El Aoudi, é stato invitato nei giorni scorsi dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Crotone per ricevere un immenso grazie da parte di tutte le componenti.

Ho avuto modo di conoscere personalmente Mustapha il giorno della fiaccolata pro migranti e, ho promesso un riconoscimento per il gesto eroico nei confronti della dottoressa Nuccia Vrenna, mia carissima amica.

Durante una trasmissione televisiva di Rai due, cui è stato ospite Mustapha, il presentatore Giancarlo Magalli ha lanciato un accorato appello affinché gli venisse assegnata la cittadinanza.

È stato un appello che ho accolto in prima persona per poi trasmetterlo alle componenti della Commissione che hanno immediatamente condiviso la mia proposta di poterlo aiutare, invitando alla riunione l’avvocato Fabio Lucà, per poter valutare tutti i requisiti legali per l’agognata cittadinanza.

L’onorificenza di encomio solenne assegnata dal sindaco Ugo Pugliese, agevolerà ancor di più il nostro intento.

Colgo l’occasione per ringraziare anticipatamente l’avvocato Lucà che metterà a disposizione la sua professionalità a titolo gratuito affinché venga realizzato il sogno di Mustapha.