Crotone – Assicurato anche per il 2019 il servizio di asilo nido comunale

Assicurato anche per il 2019 il servizio di asilo nido comunale. Un lavoro certosino compiuto dall’Assessore alle Politiche Sociali Alessia Romano e dal settore diretto dalla dott.ssa Mariateresa Timpano per garantire, per il prossimo anno, la continuità della gestione degli asili comunali “Giardino d’Infanzia Pasqualino, Teresa e Demis Sacconi” ubicato nel quartiere Tufolo e “Suor Anna Marcella Sgrizzi” di via dei Mille.

Nel provvedimento dirigenziale che prende atto dell’esperimento della gara è prevista anche la gestione dell’asilo comunale “Arcobaleno” di Cutro.

Sarà ancora la società Eurotrend Assistenza a curare l’organizzazione dei tre asili. Una struttura che ha già dato buona prova nella cura degli asili comunali come dimostrano le tante attività promosse e il gradimento da parte dei genitori e delle famiglie.

Con l’azione messa in campo dall’Assessorato alle Politiche Sociali oltre a garantire fino al 30 giugno 2019 la continuità dell’importante servizio a favore dei bambini, sono salvaguardati oltre trenta posti di lavoro, quelli del personale e degli educatori che svolgono attività presso le strutture.

Un altro aspetto di buona amministrazione che scaturisce dall’attività dell’Amministrazione è rappresentato dal fatto che non solo sono state intercettate per la continuità del servizio risorse nell’ambito dei Fondi del Piano di Azione e Coesione assegnati dal Ministero dell’Interno ma, allo stesso tempo, con un lavoro che è stato programmato e coordinato dalla scorsa estate, si è fatto in modo che gli stessi venissero impiegati nei tempi previsti dalla normativa e non si fosse costretti a restituirli per mancato utilizzo.