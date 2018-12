Cotronei – SCUOLA, DIRITTO AL GIOCO E ALL’ISTRUZIONE PER TUTTI

Condividi

Il gioco, la creatività e l’istruzione sono diritti che devono essere garantiti in egual misura a tutti i bambini.

Le istituzioni hanno il dovere di sostenere il mondo della Scuola che tra mille difficoltà continua a raccogliere una delega ed un ruolo importantissimi: quelli di promuovere l’integrazione, favorire la formazione ed educare ai valori civili.

È quanto dichiarano l’assessore al turismo Vincenzo GIRIMONTE, il vice sindaco Isabella MADIA ed il Presidente del Consiglio Barbara CERENZIA che questa mattina (lunedì 17) hanno portato gli auguri dell’Esecutivo BELCASTRO agli studenti della scuola dell’infanzia. Insieme a BABBO NATALE che ha consegnato ai bambini gadget natalizi ed un kit per colorare.

MERCOLEDÌ 19 alle ORE 10 il Teatro comunale ospiterà il circo. L’inconto è rivolto ai bambini delle scuole elementari.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI NATALE A COTRONEI. – MARTEDÌ 18 DICEMBRE alle ORE 16, le musiche dello zampognaro Pierluigi VIRELLI faranno da sfondo al PRESEPE VIVENTE nel centro storico.

VENERDÌ 21 alle ORE 17, nella Sala Consiliare sarà presentato il libro QUINDICI MILLIGRAMMI di Nuccia BENVENUTO. Nella stessa Sala, il giorno successivo, SABATO 22, alle ORE 17,30, si terrà la tombolata per bambini promossa dall’Amministrazione Comunale. L’associazione MAMMA MARGHERITA offrirà i POP CORN.

LUNEDÌ 24 dicembre alle ORE 16,30 lo zampognaro VIRELLI suonerà per le vie del paese.

GIOVEDÌ 27 alle ORE 21 il Teatro Comunale ospiterà l’iniziativa dedicata a Saverio STUMPO con la partecipazione dei 15% e della PRO LOCO.

La 4a edizione di CANTASSIEME, a cura della PRO LOCO COTRONEI si terrà nei giorni VENERDÌ 28 e SABATO 29 alle ORE 21 al Teatro Comunale. – SABATO 5 GENNAIO 2019 alle ORE 17 nella Sala Consiliare tombolata per bimbi e a seguire la BEFANA in PIAZZA.