Cotronei – 2018 è stato un anno decisivo

Condividi

Pressione fiscale locale inalterata. Welfare comunali con standard qualitativi tra i più elevati probabilmente della CALABRIA.

Accorciamento dei tempi burocratici e riduzione dei costi per l’ente attraverso un’accurata politica di risparmi. Confermata e riconosciuta capacità di progettazione. Marketing territoriale, grandi eventi e promozione della Città e del territorio come destinazione turistica eco-sostenibile e fruibile 365 giorni l’anno. – Esprime soddisfazione il Sindaco Nicola BELCASTRO per un 2018 che definisce decisivo per i diversi risultati confermati, come ad esempio il risparmio di risorse pubbliche con la progettazione in house o azioni finalizzate all’efficienza ulteriore dei servizi, come l’affidamento della gara per l’illuminazione pubblica; ma – spiega – soprattutto per l’avvio a conclusione dei numerosi progetti ed investimenti (per oltre 20 milioni di finanziamenti extra bilancio intercettati nei mesi precedenti) che nel corso del 2019 si trasformeranno in un unico grande cantiere di nuovi servizi ed infrastrutture (alcuni di essi, come la riqualificazione urbana, già partiti ed altri, come la scuola elementare di Piano ZINGARI, già ultimati) destinati ad elevare complessivamente la qualità della vita e la capacità attrattiva di COTRONEI.

Nel ricordare e sottolineare la diversità di interventi messi in campo e nell’augurare a tutti i cittadini un buon anno 2019, il Primo Cittadino coglie ancora una volta l’occasione per ringraziare i consiglieri, gli assessori, l’intera macchina comunale e tutta la comunità per quello che definisce il prezioso ed insostituibile lavoro di squadra e di collaborazione realizzata per la crescita e lo sviluppo sostenibile di COTRONEI.

Con una capacità interna di progettazione che continua a riscuotere riconoscimenti. COTRONEI nel 2018 ha occupato i primi posti della maggior parte delle graduatorie, regionali e non, e destinatario di importanti finanziamenti. Dai fondi PSR – PIANO DI SVILUPPO RURALE al finanziamento di 300 MILA EURO per lavori pubblici; dai 6 MILIONI per l’adeguamento sismico degli edifici scolastici ai 4,6 MILIONI per la rete fognaria e di depurazione in SILA; dai 2,6 MILIONI per la riqualificazione della ex discarica comunale. – E con un’attenzione di pari peso destinata alla tutela ambientale, al sostegno al mondo delle associazioni, alla valorizzazione del patrimonio identitario e delle eccellenze enogastronomiche ed agroalimentari (COTRONEI è entrata quest’anno nell’associazione nazionale delle Città dell’Olio) ed alla organizzazione e promozione di eventi importanti; come il Premio VERGA, il primo concorso gratuito riservato agli EVO del Sud Italia, la cui sesta edizione ospitata con grande successo alla Cittadella Regionale, ne ha ormai svelato portata e proiezione interregionale e nazionale.

Si annunciano importanti le ambizioni per il 2019, a partire da due risultati ed iniziative giunti e messi in campo nel 2018 ormai al termine: il progetto di riqualificazione e di rilancio turistico di VILLAGGIO PALUMBO e degli impianti di risalita, illustrato pubblicamente nelle scorse settimane; la realizzazione, con il definitivo sblocco giudiziario, dello stabilimento termale che, con la richiesta di archiviazione dei procedimenti giudiziari a carico del Primo Cittadino non soltanto mette la parola fine ad una brutta pagina della politica locale ma che apre la strada alla realizzazione di una infrastruttura strategica che, attraverso la valorizzazione delle risorse naturali, completerà e rafforzerà l’appeal attrattivo della Città e della sua offerta di diversi turismi.