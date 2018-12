Condividi

Domani alle ore 18 presso il Palazzo Stillo-Ferrara di Paola si terrà la prima uscita ufficiale del libro “Il Palazzo”- una storia fuori dal comune- di Graziano Di Natale.

Saranno presenti il giornalista del Quotidiano della Calabria Massimo Clausi, l’editore Michele Falco e Mons. Salvatore Nunnari.

Il libro è un segnale a quanti credono che la politica sia solo imbroglio e saccheggio.

Si racconta di tanta passione, sacrificio e sentimento.

Perché non immaginare un nuovo modo di vedere le cose anche al Sud. In Calabria.

Non mancano poi i riferimenti ai comunicato stampa

giovani Calabresi e delle riflessioni critiche sulla riforma costituzionale degli enti locali.

La prefazione è affidata al giornalista Michele Cucuzza con la sponsorizzazione dell’opinionista Giampiero Mughini.