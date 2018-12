Cosenza – Ritorna ad Altomonte “Natale del gusto”, il brindisi dolce natalizio

Condividi

Si terrà giovedì 20 dicembre a partire dalle ore 14,30 presso l’Osteria San Francesco di Altomonte l’iniziativa di promozione enogastronomica “Natale del gusto”, coordinata dal comitato “Altomonte Protagonista” con la collaborazione dell’associazione ISF International Sommelier Foundation e la Conpait Confederazione Nazionale Pasticceri Italiani Delegazione di Cosenza.

Dopo le passate edizioni di Morano Calabro, Rende e Castrovillari, la manifestazione, dedicata alla valorizzazione e alla riscoperta delle tradizioni dolciarie del territorio, vedrà protagoniste le creazioni delle pasticcerie partecipanti al secondo “Contest di pasticceria tipica del Pollino”, al vaglio di una giura presieduta dal maestro pasticcere Antonio Cicciù, che decreterà la migliore ricetta “rivisitata” in base al gusto, all’originalità, all’estetica e alla conservazione dell’identità.

Il “dolce” momento si concluderà con la degustazione dei migliori vini passito della Calabria, dai vini “moscato di Saracena” delle cantine Viola, Feudo dei Sanseverino e Diana, al “greco di Bianco” e “Mantonico” della cantina Ceratti e dell’azienda agricola Baccellieri, passando per il “Passito dello Stretto” della casa vinicola Criserà di Reggio Calabria.

L’appuntamento sarà l’occasione per sensibilizzare la comunità a brindare e festeggiare con vini e prodotti dolciari regionali e del nostro territorio e fare attenzione agli abbinamenti giusti.