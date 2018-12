Cosenza – Occhiuto solidale sia con i cittadini che con ex Lsu-Lpu

Condividi

L’amministrazione comunale di Cosenza precisa che i disagi straordinari registrati dal traffico veicolare oggi in città sono conseguenza della protesta dei lavoratori Lsu-Lpu che hanno occupato e bloccato per alcune ore lo svincolo autostradale di Cosenza Nord.

Mi rammarico per le difficoltà

riscontrate dai cittadini, rimasti a lungo imbottigliati nelle loro autovetture o nei mezzi di trasporto pubblico tra laltro in un periodo di grande flusso come quello natalizio dichiara il sindaco Mario Occhiuto ma si tratta pur sempre di una situazione eccezionale che già sta tornando alla normalità. Era inevitabile una congestione causata dalla deviazione del traffico allinterno del territorio urbano. Ma, nel contempo, vorrei esprimere tutta la mia vicinanza ai lavoratori che sono scesi in strada a protestare civilmente per i loro diritti, auspicando che le loro richieste ricevano quanto prima le dovute garanzie su un futuro occupazionale finalmente stabile.