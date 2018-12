Cosenza – Mostra fotografica “L’Energia in uno scatto”

Condividi

Omnia Energia inaugura la mostra fotografica della seconda edizione de “L’Energia in uno scatto”.

Le foto che saranno esposte e pubblicate nel calendario aziendale sono le vincitrici del contest lanciato nel periodo estivo. Gli scatti mostrano come l’energia può manifestarsi in diverse forme e in qualsiasi ambiente. L’energia è forza, vitalità e creatività, presenza viva in ognuno di noi.

Al contest hanno partecipato sia fotografi professionisti, sia appassionati della fotografia che hanno espresso la loro personale concezione di energia.

I vincitori sono: Alessandro Crusco, Giorgio Terracina, Maria Rosaria Valenti, Guido Guglielmelli, Salvatore Viapiana, Mario Perri, Silvia Greco, Paolo Muto, Rosario Scalzo, Salvatore Cameriere, Antonio Oliva e Gianni Infusino.

La mostra sarà inaugurata mercoledì 12 dicembre alle ore 18 presso la sede di Omnia Energia in Via Beato Francesco Marino 102 zona industriale, 87040 Zumpano (CS).

L’inaugurazione vedrà la partecipazione del campione olimpico Giovanni Tocci, metafora perfetta dell’energia applicata allo sport. Per chi non potrà essere presente all’inaugurazione non mancherà occasione di rivivere gli scatti perché la mostra sarà aperta al pubblico fino al 4 Gennaio 2018 (esclusi sabato, domenica e giorni festivi) nei seguenti orari: mattina 10.00 – 12.00 e pomeriggio 15.00 – 17.00