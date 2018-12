Cosenza – Intervento di recupero del rifugio montano di Tortora

Condividi

È stata firmata, lo scorso 13 dicembre, una convenzione tra il Comune di Tortora e il Parco Nazionale del Pollino, per la realizzazione di un intervento di recupero e rifunzionalizzazione, con miglioramento energetico, del rifugio montano sito in località Sant’Elia.

Il Comune di Tortora è, infatti, risultato assegnatario di € 30.000, a seguito di un bando dell’Ente Parco per “Interventi di Valorizzazione e Fruizione del Territorio nel Parco”.

Il potenziamento di tale rifugio, offrirà maggiori servizi ai turisti e diventerà un punto strategico e organizzativo per diverse iniziative.

Il territorio montano, racchiude preziose ricchezze e bellezze naturali, con una flora rigogliosa e una fauna che comprende diverse specie animali. Tortora rientra nel Parco Nazionale del Pollino, il parco più grande d’Italia, un’area protetta che è ancora in grado di offrire splendidi paesaggi incontaminati ai propri visitatori.