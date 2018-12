Cosenza – Infortuni sul lavoro, indispensabile formazione

Condividi

Infortuni sul lavoro, come reperire e compilare correttamente tutti i documenti in modo da ridurre al minimo gli errori ed ogni eventuale ritardo nel disbrigo delle pratiche.

Riconoscere il giusto indennizzo in merito alle patologie del lavoratore. Tutelare il consumatore.

Sono, questi, alcuni degli argomenti trattati oggi (martedì 18) nel corso di formazione INFORTUNIO, MALATTIA PROFESSIONALE E DANNO BIOLOGICO, ELEMENTI DI BASE E PROCEDURE OPERATIVE E TELEMATICHE rivolto ai dipendenti dell’Ente di Patronato e di Assistenza Sociale (EPAS).

È quanto fa sapere Pierpaolo STELLATO, Direttore Provinciale EPAS Cosenza sottolineando che uno dei principali obiettivi dell’iniziativa di formazione è quello di migliorare i rapporti tra l’EPAS e l’INAIL.

STELLATO coglie anche l’occasione per ringraziare Alessandra TRASCI BAFFA dirigente provinciale INAIL. Il momento di approfondimento ospitato nella Casa delle Culture, a COSENZA, è stato promosso dalle Federazione Nazionale Agricoltori (FNA) e rientra tra le previsioni del Ministero del Lavoro sulla formazione obbligatoria per i patronati.

Istruire una pratica di infortunio, danno biologico o malattia professionale. Documentazione e moduli. Procedura invio telematico. Seguire l’iter per il corretto espletamento. Sono state, queste, le principali questioni affrontante da Antonella DE ROSE e Francesca BATTAGLIA dell’INAIL di COSENZA.

L’incontro, al quale ha preso parte anche il segretario regionale della FNA Mario SMURRA si è concluso con un vivace dibattito tra i partecipanti e le docenti che hanno fugato ogni dubbio.