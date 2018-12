Cosenza – In Consiglio Provinciale il Piano di Dimensionamento Scolastico

Condividi

Il Presidente della Provincia Franco Iacucci ha convocato il Consiglio Provinciale nella Sala delle Adunanze dell’Ente per giovedì 13 dicembre 2018, alle ore 11:00, in seduta ordinaria e in prima convocazione.

L’Assise si aprirà con le comunicazioni del Presidente, poste al primo punto dell’Ordine del Giorno e, a seguire, si occuperà dell’approvazione dei verbali delle sedute consiliari del 01 agosto, 25 settembre e 15 ottobre 2018; e della “ratifica Disposizione del Presidente n° 221 del 15/11/2018 avente oggetto: ‘Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 – ai sensi dell’art. 175 TUEL, adottata in via d’urgenza salvo ratifica da parte del Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 42 TUEL”.

L’Assemblea prenderà quindi in esame, al quarto punto dell’Ordine del Giorno, l’approvazione del Piano Dimensionamento Scolastico e programmazione dell’offerta formativa della Provincia di Cosenza A.S. 2019/2020.

A seguire:

– Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia di Cosenza in ottemperanza all’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 – Approvazione;

– Trasferimento al patrimonio del Comune di Spezzano della Sila del tratto di strada della S.P. 256, tratto compreso tra il Km. 22+370 e il Km. 23+127 ricadente nel Comune di Camigliatello Silano (Via Roma);

– Trasferimento al patrimonio del Comune di Dipignano del tratto di strada della S.P. 79 (Cosenza-Dipignano-Paterno Calabro) ricadente nel centro abitato della frazione di Laurignano – Via Fra Benedetto dal Km. 2+300 al Km. 2+900 per un totale di 600 ml.

L’eventuale seconda convocazione è fissata per venerdì 14 dicembre 2018, alle ore 12:00.