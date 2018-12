Cosenza – Domani il concerto degli Italian Bee Gees

Condividi

Il concerto di The Italian Bee Gess si terrà domani sera, sabato 29 dicembre, alle 20 nel centro storico.

Come si ricorderà, l’appuntamento era stato posticipato di soli due giorni rispetto alla prima programmazione della rassegna Baci&Balere per favorire la partecipazione al concomitante evento sportivo di ieri sera tra Cosenza e Salernitana allo stadio San Vito-Gigi Marulla.

In questo modo, sarà possibile seguire più agevolmente, domani, l’esibizione di quella che rientra tra le cover band ufficiali del famoso gruppo britannico e a sua volta orgoglio musicale della Calabria a livello internazionale.

Resta invece invariato il programma di questa sera, venerdì 28 dicembre, quando ancora nella città antica, a partire dalle 19, prenderà vita la manifestazione Reggae Night, omaggio a un genere, il reggae, nominato di recente dall’UNESCO patrimonio culturale dell’umanità.