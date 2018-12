Cosenza – Domani a palazzo dei Bruzi l’appuntamento con Andrea Monda

Condividi

Come annunciato nei giorni scorsi, si tratta dell’omaggio a un talento di origini cosentine nominato da pochi giorni direttamente da Papa Francesco alla carica di direttore dell’osservatore Romano, la conversazione promossa dal vice sindaco e assessore alla Cultura Jole Santelli, in collaborazione con la Fondazione Misasi, per domani, domenica 30 dicembre, alle 18 nel salone di rappresentanza di palazzo dei Bruzi.

Ospite dell’amministrazione comunale, il giornalista e scrittore Andrea Monda, oggi alla guida del prestigioso quotidiano dinformazione della Santa Sede.

L’appuntamento, moderato da Demetrio Guzzardi e a cui parteciperà Jole Santelli, nasce dal desiderio di creare un incontro tra la città e un suo figlio illustre che dall’insegnamento nelle scuole è arrivato a dirigere l’autorevole giornale cattolico.