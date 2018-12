Corso Colf-Badanti, lunedì a Lamezia Terme la presentazione

Condividi

Per permettere di acquisire le importanti competenze e professionalità, per coloro che lavorano a stretto contatto con le famiglie, si avvierà il prossimo 14 dicembre 2018, il corso di formazione di Colf e Badanti per i territori di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, patrocinato dalla Filcams Cgil e dall’Ente bilaterale nazionale EBINColf. Il corso, curato da un team di medici, psicologi, neurologi e sociologi specializzati nelle patologie, nei disturbi e nella cura dell’anziano, e che riguarderà ad ampio spettro sia la formazione pratica ma anche teorica e toccherà i strettamente sindacali come quelli relativi ai contratti nazionali di lavoro a quelli che riguardano la quotidianità, come la gestione della casa e i rapporti con i familiari dell’assistito fino alla cucina e al rispetto delle prescrizioni mediche, sarà totalmente gratuito e rappresenta un’ottima opportunità per acquisire importanti conoscenze in un settore in sempre maggiore espansione.Tutti i dettagli del corso, saranno resi noti LUNEDI’ 10 Dicembre, alle ore 10 con una conferenza stampa presso la sede dello Spi Cgil di Santa’Eufemia Lamezia Terme, in Via del Mare 17, alla presenza di Armando Labonia, segretario Area Vasta Filcams Cgil CZ-KR-VV, Raffaele Mammoliti, segretario generale della Camera del Lavoro Area Vasta CZ-KR-VV, e Luigi Scarnati, segretario generale Filcams Cgil Calabria, unitamente ad altri dirigenti della categoria e della confederazione.