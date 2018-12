Corigliano Rossano – teatro Metropolitan, corsa al botteghino

Condividi

Campagna abbonamenti 2018/19: il cartellone teatrale messo su dal direttore artistico Nando Sessa tira.

È iniziata una vera e propria corsa al botteghino, a poche ore dalla scadenza dei termini fissata per il prossimo 10 dicembre. La famiglia Cicero più che soddisfatta: «I risultati sono piuttosto confortanti a conferma di come, nel territorio, vi sia sete di teatro e di cultura. Si coglie l’occasione per ringraziare la direzione artistica per l’ottimo lavoro svolto e per la straordinaria capacità di mettere insieme una serie di artisti di estremo valore. Siamo sicuri che questa stagione teatrale sarà in grado di soddisfare un po’ tutti i gusti, offrendo alla città di Corigliano Rossano e all’intero comprensorio opere di alto spessore artistico, in grado di coniugare divertimento, spettacolo e riflessione su tematiche sociali».