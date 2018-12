Corigliano Rossano – LSU-LPU, ANNUNCIATI DISAGI PER MERCOLEDÌ

Condividi

Lavoratori Socialmente Utili (LSU) e Lavoratori di Pubblica Utilità (LPU), massima solidarietà agli interessati ed alle loro famiglie, auspicio per una positiva soluzione della vicenda e segnalazione delle ripercussioni negative sui servizi pubblici essenziali ed amministrativi derivanti dall’annunciata sospensione delle attività per il prossimo MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE.

È quanto ha ribadito il Commissario Prefettizio, il Prefetto Domenico BAGNATO in una lettera trasmessa oggi (giovedì 6 dicembre) al Presidente della Regione Calabria Mario OLIVERIO e al Prefetto di Cosenza Paola GALEONE.

Nel manifestare e motivare la vicinanza di tutto l’organo commissariale alle 150 unità degli originari comuni di Corigliano e Rossano che nonostante l’agitazione in corso stanno responsabilmente garantendo i servizi alla città, a nome della macchina comunale BAGNATO coglie l’occasione per scusarsi per tutti gli eventuali disagi che potrebbero comunque verificarsi nella giornata di MERCOLEDÌ 12, soprattutto per il servizio di trasporto scolastico e nella manutenzione.