Corigliano Rossano: gli eventi benefici della Fidelitas

L’associazione Fidelitas – associazione socio culturale di promozione sociale territoriale nonchè di volontariato – presieduta dall’avvocato Giuseppe Vena e coadiuvato da un nutrito numero di soci, in occasione delle festività in corso, ha organizzato una moltitudine di eventi benefici in favore dei cittadini.

Molto apprezzate dalla popolazione sono state le varie uscite del Babbo Natale Fidelitas, progetto sviluppato in più giorni ed in varie aree del territorio, che ha portato gioia ai bambini ricoverati negli ospedali ospedale ed a quelli dimoranti nelle case famiglie, senza i genitori.

Il Babbo Natale Fidelitas ha distribuito, inoltre, caramelle, cioccolate e giocattoli ai bambini del territorio nonchè agli adulti in transito per le vie cittadine.

Molto riuscita anche la serata dedicata all’asta di beneficenza il cui ricavato è stato devoluto ed impiegato , per intero, per aiutare i bisognosi del territorio; così come la riffa di beneficenza.

L’avvocato Giuseppe Vena ha ringraziato tutti i soci della Fidelitas che, a vario titolo, si sono prodigati per il benessere sociale in questo particolare momento dell’anno.

Un ringraziamento particolare , l’avvocato Giuseppe Vena lo ha rivolto anche all’Associazione calcistica Ares A.S.D., per aver collaborato, attivamente fattivamente, alla buona riuscita degli eventi citati.