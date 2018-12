Corigliano Rossano – Eventi natalizi, la soddisfazione dei commissari

Condividi

La complessità e la straordinarietà dell’esperimento sociale ed istituzionale della fusione in corso continuerà a richiedere attenzione massima, equilibrio ed abnegazione da parte degli attori coinvolti a vario titolo.

Allo stesso tempo, tuttavia, non dovrà mai venir meno, da parte di tutti, quell’ottimismo e quella capacità di individuare, offrire e condividere segnali positivi e stimoli virtuosi che rappresentano in fondo la vera linfa vitale per una grande comunità che, come CORIGLIANO ROSSANO, sa e vuole essere sempre più convinta e fiera del passo storico compiuto.

È quanto dichiara la sub commissaria con delega alla cultura Emanuela GRECO sottolineando anche a nome del Commissario Prefettizio il Prefetto Domenico BAGNATO la soddisfazione duplice dell’Amministrazione Comunale: sia per la qualità della proposta natalizia che nonostante le note ed oggettive difficoltà si è comunque riusciti a mettere in piedi grazie al coinvolgimento sinergico delle associazioni; sia soprattutto l’elevato gradimento in termini di partecipazione che l’evento dei MERCATINI DI NATALE, realizzato grazie alle PRO LOCO ROSSANO e CORIGLIANO, sta facendo riscontrare. – Un autentico fiume di gente, infatti, ha invaso per tutta la giornata di ieri (domenica 16) Viale MICHELANGELO. Protagonisti dei MERCATI DI NATALE il mondo della scuola, della chiesa e dell’associazionismo. 30 STAND, la musica coinvolgente de I TARANTELLATI, l’andirivieni festoso del TRENINO DI BABBO NATALE, i canti dei bambini ed il MERCATINO DELLA SOLIDARIETÀ messo in piedi, grazie alla sensibilità del dirigente scolastico Antonio PISTOIA, dall’Istituto comprensivo 1, i giovani talenti del Centro Studi Musicali Giuseppe VERDI e dell’Accademia della formazione musicale 7 NOTE presentati da Fortunato ATTADIA e Stefania SCHIAVELLI, l’instancabile lavoro di coordinamento del Presidente del Comitato Viale Michelangelo Andrea CAMPANA e del presidente della PRO LOCO rossanese Federico SMURRA. Sono loro che hanno contribuito al successo dell’evento.

#NATALEINSIEME – I diversi appuntamenti del ricco calendario, fortemente voluti dalla stessa sub commissario GRECO, proseguiranno nei prossimi giorni.

L’ANNO CHE VERRÀ è il titolo dell’evento musicale di fine anno che, a cura del Circolo Culturale Rossanese Giuseppe CONVERSO si terrà alle ORE 18 di MERCOLEDÌ 19 in Piazza STERI, nel centro storico di ROSSANO.- MERCATINI DI NATALE. SABATO 22 e DOMENICA 23 DICEMBRE,SABATO 5 e DOMENICA 6 GENNAIO I MERCATINI torneranno in Piazza SALOTTO, nell’area di CORIGLIANO; SABATO 29 e DOMENICA 30 DICEMBRE allo scalo dell’area di ROSSANO. – INTORNO ALL’EDUCAZIONE ALL’ARTE. È, questo, il titolo del libro dell’autrice Anna BRUNO che sarà presentato VENERDÌ 21 alle ORE 18 nell’Auditorium Alessandro AMARELLI. – Alle ORE 19,30 la Cattedrale SS ACHIROPITA ospiterà il II FESTIVAL CORALE CITÀ DI CORIGLIANO ROSSANO a cura della PRO LOCO ROSSANO LA BIZANTINA e le associazioni CARPE DIEM e ROSSINI. SABATO 22 nell’ambito della rassegna CITTÀ DELLA MUSICA si terrà il concerto per pianoforte del MaestroAngelo ARCIGLIONE. L’appuntamento è alle ORE 19 nella Sala concerti del centro studi musicali Giuseppe VERDI, in via Corrado ALVARO, 17, allo scalo dell’area di ROSSANO. – Alle ORE 20, nella chiesa SANTI NICOLA E LEONE, a CORIGLIANO scalo, l’associazione bandistica Antonio DE BARTOLO ed il coro parrocchiale SEMINA LA PACE, si esibiranno nel GRAN CONCERTO DI NATALE. DOMENICA 23. Dalle ORE 9,30 si terrà la settima edizione di BABBO NATALE IN MOTO. Il raduno e la partenza sono fissati da Via Aldo MORO n.9 nella zona ARIELLA di CORIGLIANO. Il percorso, a cura del moto club I CAVALIERI in partnership con altre associazioni, prevede il giro, nell’arco della giornata, sia nell’area CORIGLIANO che nell’area ROSSANO. – Alle ORE 19, nella chiesa S.PAOLO a ROSSANO si terrà il CONCERTO DI NATALE a cura del coro parrocchiale. Concorso PRESEPI E VETRINE – termini prorogati a DOMENICA 23.