Corigliano-Rossano, convegno Città unica, Etica e politica

Condividi

“Città unica, etica e politica. Un governo di valori”, è il tema del convegno in programma SABATO 29 DICEMBRE 2018 – ORE 10.30 – AL CINEMA TEATRO METROPOL – CORIGLIANO ROSSANO – VIA PROVINCIALE- LOCALITA’ CORIGLIANO. Ospite d’eccellenza KLAUS DAVI, giornalista, opinionista, autore di inchieste importanti sulla ‘Ndrangheta in Calabria.

Dopo anni di presenza dapprima all’ARENA di GILETTI e successivamente a “NON È L’ARENA” su LA 7, attualmente è in esclusiva sulle reti Mediaset. Ospite e commentatore di molti programmi di economia, politica e società: da Quarta Repubblica e Matrix di Nicola Porro a Stasera Italia di Barbara Palombelli, Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili, passando per Mattino Cinque di Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Oltre alla collaborazione con Massimo Giletti in primis ha lavorato al fianco di giornalisti del calibro di Nino Rizzo Nervo, Giulio Anselmi e Antonio Di Bella. E il forte legame professionale con Lucia Annunziata.

L’obiettivo del convegno è quello di sensibilizzare e responsabilizzare la classe politica che vive un momento di disordine, non è dato sapere se voluto o spontaneo. A parere degli organizzatori, una città nuova di così vaste proporzioni e dalle problematiche delicate e complesse, richiede una classe politica con particolari requisiti: coraggio, marcato senso etico, competenza.

A introdurre i lavori la giornalista di I&C Rossella Molinari, a coordinare i lavori il Direttore responsabile della testata giornalistica I&C Matteo Lauria. Il presidente del gruppo I&C Antonia Russo ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento elettivo della prossima primavera che chiama alle urne, per la prima volta nella storia del nostro territorio, le due ex comunità a esprimere un unico sindaco e un unico consiglio comunale. Si tratta del Comune più vasto per estensione dell’intera regione Calabria, la prima città della provincia di Cosenza, la terza in Calabria. «Lo scopo- afferma la presidente Russo- è responsabilizzare la classe dirigente nella gestione di un processo importante in cui gli elettori hanno creduto confermando tale volontà mediante un referendum».

Il calendario dei lavori prevede i saluti introduttivi del commissario prefettizio Domenico Bagnato.

A seguire gli interventi di: Mons. Giuseppe Satriano – Arcivescovo Diocesi Rossano-Cariati; Eugenio Facciolla, Procuratore Capo – Tribunale di Castrovillari; Salvatore Audia – Direttore responsabile Esperia Tv; Giuseppe Graziano – proponente legge fusione – Corigliano Rossano; Antonio Capristo – promotore progetto riqualificazione Enel; Amerigo Minnicelli – coordinatore Comitato 100 associazione pro fusione Corigliano Rossano; Gisella Santelli – Vice Presidente Osservatorio permanente sugli effetti della fusione; Pasquale Tramonti – neo laureato in geologia – giovani e speranze; Giuseppe F. Zangaro – Spin Off “SCI” – Università della Calabria.

Uno spazio importante sarà riservato ai giornalisti che potranno formulare domande e osservazioni agli intervenuti.