Corigliano Rossano – contributi locazione

Sociale, assegnazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2019, è possibile presentare la domanda da VENERDÌ 14 fino all’11 GENNAIO 2019.

È quanto contenuto nel bando pubblico disponibile sul sito istituzionale www.comune.corigliano-rossano.cs.it.

Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili assegnata dalla regione Calabria ai comuni.

Per presentare la domanda è necessario possedere un regolare contratto di locazione. Su richiesta dell’ufficio servizi sociali si dovranno presentate copie delle ricevute originali di pagamento relative all’anno 2019. Il contributo, pagato in un’unica soluzione, sarà assegnato in base al valore ISE ed ISEE e i beneficiari verranno suddivisi in FASCIA A per un massimo di 3 mila e 100 euro e quelli di FASCIA B per un massimo di 2 mila 325 euro.

Le domande possono essere presentate direttamente all’Ufficio Protocollo, tramite raccomandata a/r al medesimo ufficio all’indirizzo via Barnaba Abenante o via pec: protocollo.coriglianorossano@asmepec.it.

Per conoscere tutti i dettagli è possibile consultare il bando. La modulistica può essere richiesta ai patronati che supportano i cittadini. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi allo sportello sociale dei rispettivi territori.