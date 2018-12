Corigliano Rossano – Città unica, il 2019 sia anno della politica

Condividi

Se il 2017 è stato l’anno della grande partecipazione popolare al referendum che ha sancito la volontà democratica della nostra gente per le fusione.

Se il 2018 è stato l’anno che ha sancito l’esordio e l’avvio tra mille difficoltà del comune unico voluto dai cittadini dei due territori, il 2019 alla porte dovrà essere, sin dai primi mesi, l’anno in cui la grande città unica di CORIGLIANO ROSSANO, ancora una volta con il contributo di tutti, diventa a tutti gli effetti la vera e grande novità positiva per la Calabria e per i suoi cittadini. È con questo spirito che ci avviamo alla grande stagione delle prime elezioni amministrative per il nuovo sindaco della terza città della Calabria.

È quanto dichiara il vicesegretario nazionale della Federazione Nazionale Agricoltura (FNA) Mario SMURRA cogliendo l’occasione per augurare a tutta la comunità un buon NATALE ed un Buon 2019, all’insegna del protagonismo civico e dell’assunzione di responsabilità da parte di tutti. A partire dalla Politica!

È di un progetto ampio, frutto della condivisione e della collaborazione tra persone che intendono mettersi al servizio della collettività, andando oltre ideologie e steccati, quello di cui la grande e nuova Città ha bisogno. Per ottenerlo e costruirlo – sottolinea SMURRA – bisogna mettere da parte personalismi e campanilismi, puntando sul principale degli obiettivi: quello della crescita e dello sviluppo di questo territorio. I tempi stringono. È necessario che si avanzino proposte e che si diano nomi e volti a quelli che saranno chiamati a governare domani la Città e a dare risposte alle diverse istanze che ad oggi rimangono insolute.